El pulpo se come (más) en casa

Mucha gente, pero poca que gasta dinero en productos y comida. Las ferias de Lalín se celebran cada día 3 y 18 del mes, fechas en las que la localidad se llena de gente, hasta tal punto de ser complicado aparcar, y puestos de todos tipos, entre ellos las ya típicas pulperías. Los pulpeiros coinciden en que, al igual que años anteriores, cada vez el número de clientes disminuye y que viven de sus habituales. Estos puestos venden entre 80 o 100 kilogramos de pulpo en total en un día de feria, lo que se traduce a unas 200 raciones, más o menos.

Carlos Gómez le da un bocado para degustar a una de sus habituales / | Bernabé

Cada uno depende de tener proveedores y clientela asegurada. Javier Carral, de la Pulpería Alicia comenta que cuando uno viene a ferias anuales como esta, mantener una buena relación con la clientela es crucial. En Lalín es necesaria esta coexistencia, y muchos locales acogen a la gente que compra en las pulperías para que coman sentados, cobrando el pan y bebidas.

Julio Castro a primera hora de la feria / | Bernabé

Bajada de consumo. Carral explica que «nosotros notamos un poco de bajón de clientela por los incendios, mucha gente no da llegado a la feria. Sobre todo si pensamos en todos los cortes de carreteras que dificultan el turismo». Alberto Fernández coincide en la bajada del turismo, pero desde otro punto de vista. «En general hay una caída. Nosotros vendemos bien, no nos podemos quejar gracias al consumo doméstico. Pero si hablamos de la cantidad de turistas que nos visitan, cae en picado».

Javier Carral saca el pulpo para cortarlo / | Bernabé

¿De fuera o de aquí?

Alberto Fernández prepara una ración para su cliente / | Bernabé

La procedencia del pulpo es algo en lo que estos puestos no se ponen de acuerdo. ¿De dentro o de fuera? Cada uno tiene sus opiniones. Los hay que trabajan con el pulpo seleccionado, independientemente de la procedencia, como Carral que explica que para él «no depende tanto de dónde venga, sino que el pulpo sea bueno, proceda de Galicia, de Marruecos o Mauritania». Fernández tiene tres proveedores con los que trabaja, y su pulpo puede ser de Galicia (cuando hay), de Huelva, Isla Cristina y de Dakhla. Por otro lado, pulpeiros como Julio Castro o Carlos Gómez prefieren producto de aquí. Las raciones de pulpo en Lalín pueden costar 10 o 11 euros, dependiendo del vendedor. Gómez mantiene sus raciones a 10, «no como otros que las suben a once».