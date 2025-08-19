La producción de eucalipto: 37.000 metros cúbicos más desde la moratoria

La Xunta decidirá en diciembre si deroga o si amplía la prohibición de nuevas plantaciones de eucalipto, que entró en vigor en julio de 2021 como una de las medidas del Plan Forestal. Este documento pretende que, en el horizonte de 2040, haya en la comunidad gallega 20.000 hectáreas menos de las que en la actualidad se destinan a la producción de esta madera, de celulosa, de biocombustibles o material terapéutico.

A nivel autonómico, en 2021 las distintas especies de eucalipto producían 5.597.248 metros cúbicos, que en 2024 habían bajado ya a los 5.317.272. Sin embargo, la producción de eucalipto sí aumenta en el distrito forestal 16, que incluye las dos comarcas y Cerdedo. Si en 2021 ese volumen era de 105.105 metros cúbicos, ahora han aumentado en 37.142 para alcanzar los 142.247. La moratoria del eucalipto impide plantar en nuevas tierras así como en parcelas donde antes se hayan cultivado pinos o frondosas, pero permite replantaciones en fincas en las que se hayan talado eucaliptos. Entonces ¿por qué aumenta la producción? Porque se intensifica el rendimiento por hectárea o se cultiva en fincas que sí mantienen sus derechos de plantación pero que antaño no resultaban rentables.

Edad de tala de 13 a 19 años

De media, la edad de tala de una plantación de eucaliptos oscila entre los 13 y los 19 años, según el rendimiento que quiera obtenerse de la parcela. Sin embargo, la del pino del país es bastante superior, precisando al menos 30. Por eso, desde 2021 la producción de Pinus pinaster descendió en las parcelas forestales del distrito en los últimos cuatro años: en 2021 se cifraba en 186.991 metros cúbicos, y en 2024 había bajado ya a los 177.859 (son 9.132 menos). Aún así, Deza-Tabeirós encabeza la producción de esta variedad de pino a nivel provincial, por delante de los 134.429 m3 de Vigo-O Baixo Miño, los 101.845 de Caldas-O Salnés y los 65.849 de O Condado-A Paradanta. No ocurre lo mismo con el eucalipto, porque pese a esa intensificación, a nivel provincial es muy superior la de Caldas-O Salnés, con 249.148 metros cúbicos (baja en casi 20.500), así como la de Vigo-Baixo Miño, con 158.102 (crece en 24.133). Por detrás del aprovechamiento de Deza-Tabeirós se sitúa O Condado-A Paradanta que, como en el caso de Caldas, frena su producción en casi 9.000 metros cúbicos y se queda en los 47.862.

Hongos

La zona nororiental de Pontevedra también está al frente de otra variedad de pino, el Pinus radiata, con 38.183 metros cúbicos en 2024, casi el doble de los 19.605 de Vigo-Baixo Miño y marcando una distancia aún mayor con los 17.300 de Caldas-O Salnés y los 920 de O Condado A Paradanta. En relación a 2021, el aprovechamiento forestal también creció en 2024, con 10.529 metros cúbicos más, a pesar de que el pino radiata sufre desde hace cuatro años y sobre todo en concellos lucenses la enfermedad del hongo de bandas. Es, quizá, otro motivo por el que los productores se curan en salud y deciden intensificar la producción de eucalipto.

Otra variedad de pinares, aunque con una producción más modesta, es la de Pinus silvestrys, con 102 metros cúbicos en la zona, solo 43 más que hace cuatro años. Su presencia es más significativa en O Condado-A Paradanta, con 1.302 m3. En Caldas-O Salnés la cifra se queda en los 65, y en Vigo-Baixo Miño es muy residual, con 1,50.

La tímida presencia de las frondosas caducifolias

La producción de eucalipto puede mejorar sin ocupar mayor superficie con tratamientos con medidas como la silvicultura o la mejora genética. Aún así, en el centro de Galicia se ha detectado más de una plantación ilegal no ya en tierras prohibidas, sino incluso en zonas de red natura, como en los Sobreirais do Arnego.En la actualidad, las plantaciones gallegas abastecen el mercado de distintos puntos de la Península, como Navia, Euskadi, Aragón, Pontevedra o o el norte portugués. E igual que ocurre con el pino del país o el pino radiata, los productores se decantan por plantar Eucalyptus nitens, el conocido como ‘eucalipto brillante’ en lugar de Eucalyptus globulus porque soporta mejor las plagas y resulta más rentable a corto plazo.

Esta es una de las bazas que tienen en contra las frondosas caducifolias. Aunque los soutos dezanos llegasen a producir, años atrás, hasta 1.000 toneladas de castaña (según los datos de la IXP Castaña de Galicia), el cambio climático y la lenta introducción de nuevas variedades impide que tanto la castaña como la madera lleguen a ser competitivas. En 2024, el volumen de aprovechamiento forestal de las frondosas se cifraba en el distrito en 17.331 metros cúbicos, solo 74 más que en 2021.

Y es, de lejos, la mejor cifra de los cuatro distritos de la provincia: la producción de madera, frutos y otros recursos vinculados a estas frondosas es de solo 3.934 metros cúbicos en Caldas-O Salnés, mientras que cae a los 1.386 en O Condado-A Paradanta y a los 1.342 en Vigo-Baixo Miño. Para darnos una idea del ‘declive’ de esta producción, basta con pensar que en 2021 en Caldas se producía el doble y en Vigo 600 metro cúbicos más.