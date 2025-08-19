Otorgan licencia para un edificio de doce viviendas en la calle Baiuca
REDACCIÓN
A Estrada
La junta de gobierno del Concello de A Estrada concedió ayer licencia para la construcción de un edificio de viviendas en la parte más baja de la Calle Baiuca. El nuevo edificio tendrá bajo, tres plantas y bajo cubierta. Se trata de pisos de 70 y 80 metros cuadrados que tendrán un coste entre 140.000 y 160.000 euros.
El promotor de esta obra es Manuel Pino, natural de Nigrán, quien ya construyó tres edificios de viviendas en la misma zona de A Estrada. Su intención es comenzar las obras en cuanto tenga todos los permisos. Para ello ya ha instalado una grúa de grandes dimensiones en un solar con unas dimensiones de 269 metros cuadrados. En estos días también tiene previsto iniciar la comercialización de esos nuevos pisos.
