A orquesta Panorama City actúa o venres en Santeles

REDACCIÓN

A Estrada

Santeles celebra o próximo venres e sábado as festas na honra da Nosa Señora do Carme. Na primeira xornada contarán cunha actuación das escolas de baile de Stradanza, as 21.00 horas, seguida de verbena coas orquestas Ache e Panorama City. Para rematar contarán con Disco Pirámide XL con Marcos Kintana. Xa o sábado, a música na verbena estará a cargo de Aires de Broña e Dúo Stylo. Contarán tamén cunha tirada de fogos.

