La licitación de obra municipal cae en picado en los concellos de las comarcas

La licitación de obra pública por parte de concellos de las comarcas se ha desplomado en la primera mitad del año en comparación con los números que había en el mismo período del curso anterior. No es, por el momento, un balance favorable para el sector de la construcción pues el impacto económico de los proyectos municipales ha descendido casi a la mitad. Así se desprende del informe elaborado por la Federación Gallega de la Construcción, que analiza los números en las administraciones municipal o autonómica, además de resumir algunos de los principales proyectos de la Xunta, que en el caso de las comarcas citan el enlace de la autovía de A Estrada o actuaciones de la Consellería de Educación.

En el documento de la patronal no figuran datos de Lalín, aunque la realidad de los demás municipios sirve de referencia para ver como los proyectos han descendido de manera considerable. Un ejemplo es el Concello de A Estrada, con licitaciones por un volumen de 2.227.881 euros en la primera mitad de 2024, cuantía que cae hasta los 181.510 euros. Silleda sí muestra unos números mejores, pasando de 1.415.769 euros a 1.866.715. Vila de Cruces es el único municipio que se queda a cero según este informe, cuando un año antes había adjudicado intervenciones por 44.208 euros. Rodeiro se queda con 135.108 euros, muy por debajo de los 975.675 de entonces y Agolada disparó sus licitaciones, de 98.644 euros a 417.079. Dozón, con un balance igual a cero, alcanza los 140.551 euros y Forcarei, también sin adjudicaciones, alcanza los 86.338 euros. En Cerdedo-Cotobade caen de 635.532 euros a 255.504.

La patronal cita en su informe los 31 millones de euros de la Xunta para la extensión de la autovía AG-53 hasta A Estrada; los 3,3 millones para el IES Ramón María Aller de Lalín ó 1,5 millones de esta consellería para A Estrada.

Ofertas para la mejora de una pista en Oleiros

El Concello Silleda abre el proceso para la licitación de los trabajos de la pista del lugar de A Laxe, en la parroquia de Oleiros, que se materializará a través del Programa Camiña Ruralconvocado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). A través de esta ayuda se financiarán 98.476 euros de los 119.156 euros que cuesta el proyecto. El plazo para presentar ofertas está abierto hasta el próximo lunes día 8 de septiembre. El tramo de la mejora va desde la carretera autonómica PO-201 (Silleda-Laro), en el lugar del Carballo hasta la localidad de Forcas, ya en Laro. Esta es además la única vía de acceso para los vecinos de A Laxe, en Oleiros. Además de la reforma integral de esta vía, que con más de 1,4 kilómetros, comunica uno de los núcleos con más población de la zona, también se mejorará el trazado en el tramo inicial, eliminando una curva pronunciada gracias a cesiones de tres personas propietarias.