Lalín de Arriba honra a la Virxe dos Remedios

El pasado sábado, día 16, comenzó la novena en honor a la Virxe dos Remedios en Lalín de Arriba. El sábado, 23, la antigua Millenium acogerá una verbena con Pili Pampín, DJ Cacharelo y DJ Residente. El domingo 24 tras la misa solemne (13.00 horas) y la procesión, el grupo de música tradicional Carballo da Manteiga se encargará de amenizar la sesión vermú.