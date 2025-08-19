A Grela organiza unha Festa da Orella antes do Encontro na Cruz

A procesión de todos os santos terá lugar o día 6 de setembro

REDACCIÓN

A Estrada

Codeseda xa se prepara para unha nova edición das Festas da Grela. Estas darán comezo este ano o 5 de setembro, cando terá lugar a primeira edición da Festa da Orella, con precios populares e música do Trío Arena. Ao día seguinte será o momento do Encontro na Grela de todos os Santos. A Virxe de Guadalupe da Grela sairá cara o monte ás 18.30, acompañada por Santa Rita de San Xorxe de Cereixo, San Xoán de Liripio e San Ramón, o Santo dos Nenos. Na cruz farase unha ofrenda aos defuntos. Ás 20.00 horas haberá misa cantada. Para rematar organizarase una cea.

