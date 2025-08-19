«Gaza», un súper que recauda fondos para Palestina

Un nuevo supermercado abrió sus puertas en A Estrada pero no es un súper normal. «Gaza» es un proyecto de Aljabali Adib, un hombre nacido en la ciudad palestina que da nombre a este negocio y que en parte justifica su puesta en marcha. Gaza será un comercio en el que se podrán adquirir productos típicos de la cocina árabe. La peculiaridad sin embargo es que una parte de los beneficios que se generen en este supermercado se destinarán a enviar ayuda a la franja de Gaza, donde Aljabali Adib tiene a buena parte de su familia.

Gaza ha abierto sus puertas en un amplio bajo situado en la Travesía Benito Vigo, es decir, enfrente de la Cervecería Eureka. Allí nos recibe Abdul Jabre, natural de Marruecos y socio de Aljabali Adib y encargado de llevar el negocio. «No es fácil montar un supermercado como este», nos explica un hombre que ya conoce bien el pueblo. «Tienes ganas de traer muchas cosas, cosas que interesen a la gente, pero algunas son complicadas de conseguir, especialmente ahora en verano», relata. «Tenemos harina de muchos tipos; de semilla o de almendra, por ejemplo, té de Marruecos, chocolates... muchas cosas de cultura árabe».

Uno de sus puntos fuertes sin embargo todavía no está disponible. Se trata de la carne Halal, es decir, aquella que ha sido producida y procesada de acuerdo con la ley islámica, permitiendo su consumo a los musulmanes. Además, las vacas, cabras, ovejas o aves de corral –nada de cerdo por supuesto– se sacrifican con un corte en la garganta y se dejan desangrar durante horas hasta que mueren. Así se consigue que la carne cumpla con las enseñanzas y la ley religiosa, una práctica ancestral y generalizada entre judíos y musulmanes. Abdul confía en tener ya disponible en breve esta oferta en el supermercado Gaza.

Para saber un poco más de este proyecto y su carácter solidario nos desplazamos hasta la calle principal de A Estrada, donde Aljabali Adib, está cortando el pelo a un vecino. Y es que Gaza no es el único negocio que ha puesto en marcha en los últimos días en A Estrada. Aljabali Adib es el propietario de AM Número 1 Peluquería, ubicada en Silleda. Ahora, ha ampliado la franquicia abriendo una peluquería con el mismo nombre en la calle Calvo Sotelo, donde hasta hace unos meses estaba la peluquería Carlos Conde.

«La idea de mandar parte de los beneficios a Gaza es algo personal. Tengo mucha familia allí y quiero ayudar en lo que pueda. Así que decidí enviarles el 10% de lo que ganemos. No se trata de pedir una ayuda a los que vengan a comprar, sino de destinar una parte fija de mis ganancias a enviar ayuda a la familia y amigos», nos cuenta. «Allí la situación está muy mal. Ojalá pudiese incluso ayudar a más gente. Ahora mismo hay muchos niños que se quedaron sin padre y sin madre, niños sin familia. Espero poder en el futuro mandar más ayuda»

En cuanto al supermercado, Aljabali Adib confía en ir llenándolo poco a poco con más oferta, especialmente en su propuesta de carnicería Halal. «En agosto nos está costando poder traer algunas cosas al supermercado por culpa del transporte pero poco a poco iremos ampliando nuestra oferta. Lo bueno es que ofrecemos algo especial, algo diferente a los demás».

El empresario de origen palestino ya lleva cinco años en España. Estuvo en Almería y en Madrid, donde tiene varios familiares, pero un primo que reside en Santiago lo animó a venir a Galicia. «Me gusta esto. Estoy más cómodo con el frío que con el calor», explica.