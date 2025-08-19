La Escola de Novos Gandeiros resalta la labor del rural como ‘cortafuegos’

Desde este lunes y hasta el viernes, las instalaciones de Finca Mouriscade acogen la séptima edición de la Escola de Novos Gandeiros, que impulsa la Deputación de Pontevedra en colaboración con la Federación Frisona Galega, el Club de Xóvenes Gandeiros y el Concello de Lalín. En esta convocatoria participan 26 jóvenes llegados de las cuatro provincias gallegas, así como del País Vasco o de Madrid.

Luis López, durante la inauguración. / Cedida

El presidente de la Deputación y exalcalde de Rodeiro, Luis López, inauguró ayer esta iniciativa acompañado por diversos miembros del ejecutivo local. Durante su intervención apelo a la actividad económica que genera la ganadería como una de las recetas para prevenir los incendios forestales. A la par que se solidarizaba con las personas afectadas por la ola de incendios forestales de Ourense y de Pontevedra, López ensalzó el trabajo de los equipos de extinción de incendios y de seguridad, así como de los ganaderos. «Es importante atender y entender las necesidades del rural, porque practicar acciones sostenibles y responsables es una de las mejores maneras de contener los fuegos».

El presidente provincial remarcó que el rural «tiene pasado, presente y futuro». Pasado porque mantuvo un respeto «absoluto» por la naturaleza, presente porque es uno de los motores económicos y de empleo tanto de la provincia como de Galicia, y futuro porque «esta nueva Escola de Gandeiros vuelve a ser un éxito de participación». Durante la presente semana, los y las jóvenes conocerán el día a día de una explotación ganadera en un entorno en plena naturaleza, con las metas de dar continuidad al sector primario y hacer frente al reto demográfico.

Tras poner en valor, también, el trabajo de los responsables de Fefriga y del Club de Xóvenes Gandeiros a la hora de impulsar el sector primario en el medio rural, López reafirmó el compromiso de la Deputación para seguir colaborando en este tipo de iniciativas.