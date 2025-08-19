Dos por uno en un cumple de A Gouxa
José Manuel López Blanco, segundo teniente alcalde de Dozón, y su mujer Marisol Fariña Lois celebraron juntos sus respectivos cumpleaños, 60 y 58 años, en el Pendello de Elena de A Gouxa. Se trataba de una fiesta sorpresa organizada por sus hijos, a la que asistieron 75 amigos y familiares, entre ellos parientes estadounidenses.
- Davila 17/08/2025