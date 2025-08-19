Dos por uno en un cumple de A Gouxa

Dos por uno en un cumple de A Gouxa | BERNABÉ

Dos por uno en un cumple de A Gouxa | BERNABÉ

José Manuel López Blanco, segundo teniente alcalde de Dozón, y su mujer Marisol Fariña Lois celebraron juntos sus respectivos cumpleaños, 60 y 58 años, en el Pendello de Elena de A Gouxa. Se trataba de una fiesta sorpresa organizada por sus hijos, a la que asistieron 75 amigos y familiares, entre ellos parientes estadounidenses.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents