Dos por uno en un cumple de A Gouxa

José Manuel López Blanco, segundo teniente alcalde de Dozón, y su mujer Marisol Fariña Lois celebraron juntos sus respectivos cumpleaños, 60 y 58 años, en el Pendello de Elena de A Gouxa. Se trataba de una fiesta sorpresa organizada por sus hijos, a la que asistieron 75 amigos y familiares, entre ellos parientes estadounidenses.