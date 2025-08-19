Cruces abre la inscripción en la ruta ‘As dúas beiras do Ulla’

El programa Goza do Ulla organiza el 13 de septiembre la ruta de senderismo ‘As dúas beiras do Ulla», para la que ya está abierta la inscripción previa hasta el 10 de septiembre o hasta que se agoten las plazas. La participación debe formalizarse a través del teléfono 986 58 20 17 o mediante un correo a la dirección noemi.lois@viladecruces.es.

El punto de encuentro será a las 9.15 horas en el área recreativa de Remesquide. La ruta corta, de 12 kilómetros, conduce hasta Ponte Basebe, y la larga,de 17, hasta Novefontes.