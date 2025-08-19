La AP-53 se acerca a los 480 vehículos pesados al día en el primer trimestre

La autopista que comunica Santiago de Compostela con la comarca dezana se afianza como infraestructura para el transporte de mercancías y el tráfico pesado va en aumento. A la espera de conocer el impacto que sobre el sector tendrán las bonificaciones aprobadas en abril, los tres primeros meses del año marcan una tendencia creciente y la AP-53 promedia ya 477 vehículos pesados al día.

Los datos ofrecidos por el Ministerio de Transportes identifican este incremento en la Intensidad Media Diaria (IDM) sin comparamos los volúmenes de tráfico de los tres primeros meses de este curso con los del pasado. Enero se cerró con un promedio de 444 camiones y vehículos de gran tonelaje diarios, balance que mejora los 427 de arranque de 2024. La cifra en febrero se fue hasta los 516 (55 desplazamientos diarios más) y durante marzo el promedio alcanzó los 473, mejorando también el balance anterior, de 434 viajes cada 24 horas.

La media de estos tres primeros meses calca ya la del año pasado completo, pero hay que tener en consideración que el verano [todavía sin computar] es la época de mayor uso de esta vía de alta capacidad. La media anual de 2023 se había quedado en 456 y en 440 doce meses antes.

Si nos centramos en las cifras absolutas de vehículos en este mismo período, la vía de pago gestionada por Autopista Central Gallega (Acega) también mejora sus volúmenes de tráfico. No fue así en enero, cuando la intensidad media diaria fue de 6.119 vehículos [6.151 un año antes], aunque en febrero el balance creció desde 6.751 a 6.878 viajes. El dato más reciente que tiene el ministerio corresponde a marzo, cuando la autopista promedió 6.948 vehículos diarios, balance que mejora con creces los 6.672 del tercer mes del año pasado. La variación positiva de este último período se sitúa en un 4,1% más que en el cierre del primer trimestre de 2024.

Cuatro meses desde la aplicación de las bonificaciones

Más de dos décadas después de su apertura, la autopista AP-53 que conecta Santiago de Compostela con la comarca dezana ofrecía descuentos a sus usuarios. El Ministerio de Transportes anunciaba a principios de abril la entrada en vigor, a partir del día 10, del Real Decreto 276/2025 que modificaba la concesión de la infraestructura a la sociedad Autopista Central de Galicia (Acega). Para el disfrute de los descuentos en vehículos ligeros es necesario el sistema de telepeaje y se bonifica el 100% del importe del peaje del recorrido de retorno (viaje con el mismo origen y destino que el de ida y sentido contrario) realizado en el plazo máximo de 24 horas. Se considera que un usuario tiene recurrencia extraordinaria cuando haga al menos 20 desplazamientos el mismo mes. Los descuentos favorecen desde entonces ahorros, según los cálculos de la administración central, de 315 euros al mes a los vehículos ligeros que usen a diario la infraestructura y de 420 euros a los pesados. La medida, aprobada por el departamento dirigido por Óscar Puente, forma parte de las demandas del BNG para el acuerdo de investidura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.