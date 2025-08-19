65 descendientes de los Costoya y Seoane

Muchas personas esperan a fechas señaladas para juntarse con la familia, pero hay otras que organizan reuniones con todos sus parientes, incluyendo a primos segundos y terceros. La familia Costoya y Seoane es una de estas, ya que decidió reunir por primera vez a decenas de sus parientes este pasado sábado en el lugar de Rosende, de donde proceden sus antepasados. En total, asistieron sesenta y cinco personas a la reunión, que no constituyó el total de descendientes a los que se invitó. Muchos viven en puntos diferentes del mundo y no pudieron viajar y acudir a la celebración.

Para algunos de los más jóvenes, esta era su primera visita a la localidad silledense, para los que resultó ser un momento doblemente especial. Además, muchos de los descendientes de esta familia se reencontraron tras décadas de emigración en Argentina, Australia, Francia, Andorra y País Vasco. Algunos familiares no se conocían entre sí, y esta reunión ayudó a forja nuevos lazos y también a recordar a los parientes ya fallecidos que forman parte del árbol genealógico de los Costoya y Seoane.

El encuentro fue organizado por los que todavía residen desde hace generaciones en la parroquia de Ponte. Además de contar con personas de diversos países, la jornada también reunió a varias generaciones en una misma celebración.

Comenzó con una misa en la iglesia parroquial, para recordar en familia a todos los parientes difuntos, en especial a los bisabuelos, que para algunos ya se pueden considerar tatarabuelos. Más tarde, se reunieron en el local social de Ponte para realizar una comida. Para muchos que viven lejos de la localidad, fue un momento muy emotivo. Otros, tuvieron la oportunidad de degustar por primera vez gastronomía típica gallega, como pulpo y churrasco.

Conservar la tradición

El plan de esta familia es continuar con esta tradición y seguir organizándola año tras año. Sin embargo, son conscientes de las dificultades que tendrá esto. Muchos de los parientes que acudieron el sábado viven lejos, y crear estos encuentros de forma regular sería bastante complicado.