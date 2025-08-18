Entrevista | Juan Justicia Santalla Mestre queixeiro
«Somos a única queixería do mundo que conta cunha Tetilla ecolóxica»
Natural de Barcelona con raíces galegas. Volveu á terra da súa nai aos 19 anos, e agora aos seus 54 anos reside en Palio, no termo municipal de Lalín. Juan Justicia Santalla é o mestre queixeiro da marca Dona Cobiña, da cooperativa Cobideza. Un dos queixos que producen ven de recibir dous galaedons nos Premius Arniu celebrados en Asturias, específicamente a mellor queixo novo de vaca e ecolóxico
A Tetilla Dona Cobiña obtivo dúas distincións na primeira edición aberta ao norte de España dos Premius Arniu celebrados en Asturias. Juan Justicia, o mestre queixeiro da marca, foi un dos encargados en aceptar os galardóns a mellor queixo joven de vaca e ecolóxico.
Participaron este ano por primeira vez nos Premius Arniu de Asturias.
Inscribímonos polo normal en varios concursos. E este presentouse coma unha oportunidade nova, noutras edición só participaban queixos asturianos,e este ano a organización do concurso decidiu expandir a competición aos produtos do Cantábrico. Participaron queixerías do norte, de País Vasco, Cantabria, Asturias e Galicia. Concursamos coa Tetilla, que é o noso produto emblemático, xa que somos a única queixería de todo o mundo que produce este tipo de queixo ecolóxico. Sempre que podemos participamos con ela, porque é unha forma de que se gaña algún premio lle poidamos facer máis promoción.
Como foi o evento?
Atendemos á entrega o presidente da cooperativa Cobideza, Jesus Manteiga, máis eu a recoller as distincións. De feito, tivéronnos que avisar de que había premios e tardamos en saber cales eran. A experiencia foi moi boa, como na maioría de encontros queixeiros. Atópaste con xente especializada na materia, coma o xurade e outros expertos, e tamén cos integrantes doutras queixerías. Sempre está ben intercambiar experiencias e coñecementos con outras persoas do teu campo.
Polo que foi unha boa experiencia.
Completamente. Primeiro houbo un acto de entrega de premios e máis tarde unha cata con todos os queixos que foron galardoados.
A vosa proposta no concurso, a Tetilla Dona Cobiña, que tipo de queixo é?
É una denominación de orixe protexida, que é o queixo de tetilla. Recibe o seu nome pola súa forma característica. O produto co que participamos é un queixo producido con leite ecolóxica, de vacas non estabuladas, de aí a súa denominación de ecolóxica. A maiores, o callado, o fermento e incluso a sal teñen que ser ecolóxicas para este proceso.
Que características ten que o diferencia de outros?
É dun amarelo palla, bastante intenso debido ao alto nivel de graxa que ten a nosa leite. O interior é un branco marfil cunha textura flexiforme, que volve ao seu sitio. O cheiro ten moitas notas de nata e froitos secos, moi agradábel ao gusto.
Foi obra súa?
Non, a marca leva elaborando esta Tetilla dende a súa creación. É unha denominación de orixe protexida, polo tanto non é ideación propia. Para que sexa tetilla, xa hai unhas normas impostas de como se debe elaborar.
Que define aos queixos da marca Dona Cobiña?
Toda a nosa produción é ecolóxica. Gastamos 40.000 litros mensuais nos nosos queixos. Logo cada un é diferente.
E vostede como mestre queixeiro, que produtos goza máis elaborando?
Como mestre queixeiro, encárgome de elaborar a masa do queixo, traballar a materia prima. Persoalmente, decántome máis por facer pezas grandes. Canto máis volume de materia haxa xunta, máis saboroso é o resultado final.
