Los servicios generan más del 60% de los empleos en los municipios más poblados

La dependencia del sector servicios es cada vez mayor en las comarcas y, todavía lejos de la realidad autonómica [el 73% de las afiliaciones en junio] este segmento del mercado laboral es claramente predominante en los concellos del área con mayor población. En Lalín, Silleda, Vila de Cruces y A Estrada los servicios generan más del 60% del empleo, circunstancia que solo se daba en la capital de Tabeirós hace una década.

Los registros de afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de junio muestran esta realidad y A Estrada se mantiene como el municipio de las comarcas donde este sector tiene más peso en su economía, pues ahí se concentran casi siete de cada diez activos ([el 69,4%] y en consecuencia es el que más se acerca a la media autonómica. En un municipio donde el sector hostelero es muy pujante, Lalín no está sin embargo inmediatamente por detrás de A Estrada en relevancia del sector servicios, sino que es Silleda, donde este espacio profesional concentra el 61,9 por ciento de los activos. En Lalín supone el 61% de las afiliaciones al cierre del primer semestre del año, dato que comparte con Vila de Cruces. En Agolada los servicios ocupan el 55,3% de las afiliaciones, muy por encima de Rodeiro (38,9) y de Dozón (43,6). En Forcarei son más de la mitad y se sitúan en el 55 por ciento.

En lo que respecta a la construcción, solo Rodeiro y Dozón están por debajo de la media autonómica, del 7,4% de las afiliaciones absolutas. Forcarei es, en la actualiad, el territorio de Deza y Tabeirós-Montes donde el sector del ladrillo tiene más relevancia, con el 10,6 por ciento de las afiliaciones. Curiosamente Lalín y A Estrada marcan un 9,9% y en Agolada son el 9,8. En Silleda representan el 8,1% de las personas que trabajan y en Vila de Cruces, el 8,7. Rodeiro y Dozón aparecen en la cola, con el 4,8 y el 5,1 por ciento, respectivamente.

Parte de concellos de las comarcas adelanta la media gallega de activos en la industria, del 13,8 % de las afiliaciones. En Lalín son el 17,5 y la realidad de los demás municipios es la siguiente: (Silleda (14,3), Vila de Cruces (17), Rodeiro (14,7), Agolada (13,4), Dozón (12,3), A Estrada (15,2) y en Forcarei, hasta el 22,7. El agro sobresale en Rodeiro (41,1%) y Dozón (38,7). Lalín se acerca al 11 por ciento de las afiliaciones en este sector, que en a Estrada solo representa el 4,4.

Por otro lado, las cifras de afiliación a la Seguridad Social de la primera mitad del año apuntan a un ligero descenso de cotizantes con respecto a los que había un año antes y los 25.523 son 75 menos. Solo Lalín, Silleda y Forcarei han mejorado sus registros. Además, el empleo por cuenta propia sigue en caída libre y está por debajo de los 7.000 cotizantes pues los exactamente 6.886 autónomos son 148 menos de los contabilizados en junio de 2024. También cae la afiliación en el agro y entre los empleados del hogar.

Seis empresas constituidas en julio

Seis empresas fueron constituidas en las comarcas durante el pasado mes de julio y ninguna de ellas corresponde a los municipios dezanos con mayor dinamismo económico. El balance de Lalín y Silleda quedó a cero en este séptimo mes del año, situación compartida con los concellos de Rodeiro y Dozón. Las altas, según el informe del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) se produjeron en Agolada, con una formalización, mientras que en A Estrada y en Forcarei se crearon dos empresas en cada caso. En lo que llevamos de año, es decir, en los primeros siete meses completos de este 2025, nacieron un total de 65 sociedades mercantiles en Deza y Tabeirós-Montes. Lalín se sitúa con claridad a la cabeza en la constitución de empresas y totaliza 21. Otra decena corresponden al término municipal de Silleda, cinco a Vila de Cruces y seis A Rodeiro. El balance de los ayuntamientos dezanos concluye con seis altas en Agolada y ninguna en Dozón. Mientras tanto, un total de 14 compañías fueron dadas de alta en este período en A Estrada y en Forcarei son tres, curiosamente dos de ellas, como indicamos, inscritas en el boletín mercantil durante el pasado julio.