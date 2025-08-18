Requián celebra la Romería da Virxe do Milagres
REDACCIÓN
A Estrada
Requián celebra el 27, 28 y 29 de agosto la Romaría Virxe dos Milagres. Mañana dará comienzo la novena, con misas todos los días. El 27 habrá verbena nocturna con Unión y Fuerza. Al día siguiente habrá varias misas. Por la noche actúan La Bamba y Players. El último día habrá misa con sesión vermú.
