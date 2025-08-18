Los Pernas, a la conquista de Roma

La primada de la familia Pernas es ya un clásico a mediados de cada mes de agosto. Tras celebrar el año pasado su 50 aniversario –con una cifra récord de participación–, en este 2025 fueron 120 los «primos» que acudieron a la cita convocada un año más en la localidad de Pontevea. Pernas de todas las edades se sumaron a una fiesta que comenzó en «Casa Pernas» y finalizó en A Burga, a orillas del río Ulla, donde se organizó una comida popular.

Representación de la organización. | Bernabé/Ángel Abeledo

La primada de los Pernas tiene una importante parte de tradición familiar pero también otra de innovación. Los organizadores de cada edición son los encargados de darle ese punto diferente. En esta ocasión, la temática elegida fue la antigua Roma. Así, todos los participantes estaban llamados a acudir disfrazados para la ocasión. Aquellos que no lo hicieron se «arriesgaban» a entrar en la organización de la primada del año que viene.

Mayores y pequeños se suman a la fiesta. | Bernabé/Ángel Abeledo

Una vez en el punto de encuentro, se realizó una representación por parte de la organización para dar la bienvenida a todos los asistentes. Posteriormente todos se desplazaron hasta el lugar de una comida que se extendió hasta bien entrada la tarde. El lugar estaba decorado con temática romana. Pequeños y mayores pudieron disfrutar de juegos populares, hasta que llegó el momento de los bautizos.

Como marca la tradición, los Pernas dan un recibimiento especial a aquellos que se estrenan en la primada, bien porque alcanzan los catorce años o bien porque son pareja de algún miembro de la familia. En ocasión hubo dos bautizos, que fueron presentados por sus padrinos. Estos deben después regarlos con vino, un gesto que repiten otros familiares para terminar por bañarlos.