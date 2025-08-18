Óscar Ibáñez reúne a 400 personas en Cerdedo-Cotobade

Óscar Ibáñez reúne a 400 personas en Cerdedo-Cotobade |

Óscar Ibáñez reúne a 400 personas en Cerdedo-Cotobade |

Unas 400 personas se dieron cita en la noche del pasado sábado en Vilanova de Tenorio para disfrutar del espectáculo musical protagonizado por el gaiteiro Óscar Ibáñez & Tribu. Se trata de una propuesta incluida dentro del programa «Cerdedo-Cotobade en Sons». El alcalde, Jorge Cubela, fue uno de los asistentes a esta actuación e incluso aprovechó para tomarse una foto con los músicos sobre el escenario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents