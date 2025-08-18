Cumple con cinco generaciones

Cinco generaciones compartiendo mesa. La silledense Amparo González López celebró ayer su 102 aniversario. Natural de la parroquia de Ponte, vive en Vilar con su nieta María José Pereira Santiso y nieto político Toño desde hace 24 años, para que no se quedara sola tras la muerte de su marido. Le celebraron una comida familiar, a la que también asistió su tataranieto de año y medio.

Aunque estuvo toda su vida trabajando, González disfruta ahora de una rutina tranquila junto a su familia. «Goza de buena salud, ahora de vez en cuando te pregunta varias veces la misma cosa, pero fuera de eso está sana», cuenta su nieta. Aparte del descanso y la atención de su familia, la vecina más veterana de Vilar y una de las centenarias de las comarcas disfruta viendo la misa o programas de radio religiosos. También le gusta ayudar en lo que puede, limpiando cebollas o guisantes. Pereira cuenta que hace un par de años aún hacía calceta. Ahora lo que más espera son las visitas de su tataranieto, al que le encanta ver.

Su familia se citó en Vilar para celebrar su cumpleaños. También aprovecharon para hablar con la hermana de Amparo, cuatro años menor, que cumple también años y vive en Buenos Aires. «Siempre me repite, que nacieron el mismo mes y el mismo día, pero con cuatro años por el medio. Con la diferencia horaria y la edad es complicado mantener contacto», explica Pereira.