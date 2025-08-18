Controlado un incendio forestal cercano al colegio de Oca y la AP-53
La parroquia estradense de Oca fue escenario ayer de un incendio forestal que obligó a movilizar a los servicios de Emerxencias. Hasta el lugar se desplazaron 3 agentes, 3 brigadas, 3 motobombas y un helicóptero. El punto de origen del incendio era cerca de la autopista AP-53, pero también del colegio de Oca y de una granja. La rápida intervención de los medios desplazados permitió controlarlo en sus inicios, frenando su avance cuando se acercaba a la granja.
Medio Rural también dio ayer por extinguido el incendio declarado el domingo día 10 en la parroquia estradense de Souto. Finalmente afectó a una superficie de 28,23 hectáreaso. En la noche del sábado, Emerxencias A Estrada se desplazó de nuevo al lugar por un aviso de incendio. Los vecinos lo sofocaron antes de su llegada.
En Agolada se desactivó la situación 2 y su fuego, todavía activo, arrasó 400 hectáreas.
