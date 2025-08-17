Villa Flores tendrá acceso por O Rodo con las mejoras en esta urbanización

El alcalde de Lalín, José Crespo, acompañado por los concejales de Obras, José Cuñarro, y de Urbanismo, Pablo Areán, visitó la zona de Villa Flores, donde conversó con los vecinos y aprovechó para anunciar que se va a proceder a encargar la redacción del proyecto definitivo de mejora del entorno de esta zona lalinense.

El plan contemplará la reordenación de calles que pasarán a ser de dirección única, la reparación del firme, la mejora del alumbrado público y otras actuaciones que ya habían sido solicitadas por los vecinos al inicio del presente mandato. «Nuestra idea es que, cuando finalice este mandato, estén ejecutadas las mejoras solicitadas, que van a redundar en la mejora de la movilidad, en los desplazamientos y en la estética de este entorno, de acuerdo con el que pactamos con los vecinos», señaló el regidor. En cuanto a la reorganización viaria, el primer explicó que Villa Flores contará con una dirección única, de manera que la entrada será por la calle de O Rodo —en la parte superior, próxima a la rotonda de la carretera de Brántega— y la salida se realizará por la parte baja. «No existe forma de mantener las dos direcciones con el estrechas que son los viales», apuntó.

El proyecto también prevé dotar las calles de un nuevo firme y estudiarán soluciones técnicas debido a las rasantes complicadas en las entradas a las viviendas. Antes de proceder a la licitación, el Ayuntamiento presentará la propuesta definitiva a los vecinos en una reunión para consensuar las actuaciones y aclarar las adaptaciones necesarias en las entradas particulares.

Por otra parte, Crespo avanzó que el gobierno municipal esta trabajando para resolver la situación de la urbanización de A Viuda, colindante con Villa Flores. Esta zona arrastra problemas, recordó el mandatario, desde la desaparición de la promotora del Plan Parcial. Con anterioridad a la ejecución de las mejoras se prevé que esté gestionada la entrega de la urbanización de A Viuda, para que quede resuelta a corto plazo la problemática de esas viviendas y su conexión con Villa Flores.

Finalmente, Crespo agradeció el trabajo del responsable municipal de Urbanismo, Pablo Areán, destacando su dedicación en este asunto. «Ahora ya se ve la luz al final del túnel y lo que tenemos es que intentar que la Sareb cumpla con el prometido para poder finalizar los edificios», indicó en relación al inmueble propiedad de esta entidad estatal en la calle Álvaro Cunqueiro.