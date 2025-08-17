«Si no es por los vecinos la tragedia de O Sexo hubiese sido peor»

«Si no fuera porque entre los vecinos aún quedamos gente joven que le pudo hacer frente a las llamas, la tragedia de O Sexo podría haber sido incalculable», explicaba Fernando Mouriño Sesto. Este vecino de la parroquia agoladense vive en la primera casa del pueblo que alcanzó el incendio. Se encontraba en ella junto a sus padres y su perra, una de las viviendas en la parte más alta. Mouriño metió el coche en la casa para sacar a sus familiares, pero cuando intentaron salir ya estaban rodeados de llamas.

Fernando Mouriño en su jardín / Bernabé / Ángel Abeledo

«Fue en cuestión de minutos, tuvimos suerte que una patrulla de la Guardia Civil nos ayudó, uno incluso se quemó el brazo intentando sacarnos» explica el vecino afectado. Tardó tres horas en apagar el fuego que rodeaba toda su vivienda, antes de ponerse a ayudar a otras, y fueron los únicos que no abandonaron su hogar en medio de la tragedia.

Intenté sacar a mis padres y ya no pudimos salir, las llamas rodeaban la casa Fernando Mouriño Sesto — Vecino de O Sexo

«Si no es por los vecinos, aquí habría doble desgracia», recalca Patricia Taboada Casal. Muchos de los vecinos se sintieron abandonados ante el incendio. «A nosotros no nos llegó ningún mensaje del 112 ni nada por el estilo, y esto era una zona 2. Estaba afectando a las viviendas, y lo lógico es que aquí también se diera alarma», reclama Taboada Casal. El primero al que alcanzaron las llamas, Mouriño, coincide en que «los medios poco actuaron en este pueblo, la única ayuda que recibimos fue de la Guardia Civil».

Una perra en la aldea / Bernabé / Ángel Abeledo

Una moto destrozada al lado de las casas. / Bernabé/Ángel Abeledo

Las poblaciones cercanas de A Baíña y Agra, que también se vieron afectadas por el incendio, ya están de vuelta en sus casas, y se preparan ante una segunda posible azotada del fuego. Como Brais Oro García, de A Baíña, que se unía a Manuel Taboada Berredo y a José Manuel García Blanco, ambos de O Sexo, para intentar recuperar la mayor cantidad de rollos para alimentar a los animales. «Ayer intentamos salvar lo que podíamos de pastos, pero fue imposible. Está todo quemado. Tuvimos suerte de salvar las casas, entre mangueras y esfuerzo lo conseguimos. Pero muchos perdieron sus pendellos»

Vecinos tratan de salvar los rollos. / Bernabé/Ángel Abeledo

En la casa de Taboada fue donde se juntaron todos los vecinos confinados en el pueblo. Su mujer comenta que estuvieron en su cocina desde el mediodía hasta la noche. «Fue desolador, es muy triste ver arder todo y no poder hacer absolutamente nada. Yo no he salido aún de casa, no me atrevo». Cuenta que ella se enteró cuando le llegó la oleada de vecinos a su hogar, y su vivienda estaba llena de coches. Tenían un grupo de vacas en el prado -que ahora se encuentra completamente quemado- y tan pronto como pudieron, las metieron a resguardo.

Vacas en una casa de la aldea agoladesa / Bernabé/Ángel Abeledo

Los estragos que dejaron las llamas / Cedida

Para Lourdes Salcedo y su marido, Pepe Salgado, la situación fue también una pesadilla, pero desde fuera. Ambos habían salido para comer con unos amigos, alrededor del mediodía. Cuando llegaron a la cita, empezaron a recibir noticias del incendio y fueron directos al pueblo para ayudar, pero les impidieron el paso.

Lourdes Salcedo y Pepe Salgado delante de su finca. / Bernabé/Ángel Abeledo

«Hablamos con vecinos que estaban dentro, pero ellos no podían ver si nuestra casa estaba en llamas, no con el humo» explica Salcedo. Pudieron volver a O Sexo a las 19:30, después de estar horas dando vueltas intentando entrar. «Está todo arrasado, cuando llegamos el aire era irrespirable» explica el matrimonio. Ambos llevan regando las raíces que aún arden bajo tierra desde que volvieron.

Un varón sale por la ventana de la vivienda. / Cedida

Las autoridades pidieron a los vecinos que pusieran toallas mojadas bajo las puertas para impedir el paso del humo, pero la mayoría se dedicó a parar la propagación de las llamas con el material del que disponían. «Nos mandan confinarnos, pero si no es por nosotros, las granjas y el pueblo estarían completamente quemados» decía Brais Oro mientras relataba cómo cogieron sus tractores y mangueras y se pusieron a trabajar.

«Siguen focos activos, por desgracia esto aún no ha acabado», dicen los vecinos de O Sexo. Alrededor del pueblo aún había columnas de humo que pegaban estallidos de vez en cuando. Los lugareños esperan que el clima ayude, pero se mantienen alerta. Al mediodía de ayer, el foco de Cornella seguía activo, y varios helicópteros y camiones se apresuraban para contenerlo.

Tres personas caminan por una pista / | Bernabé/Ángel Abeledo

BNG de A Estrada

El BNG de Estrada pide al gobierno municipal que tome medidas para que en los próximos días no se lancen cohetes en fiestas y otros eventos. «Dada la situación excepcional que vive nuestro país, con una onda de incendios que no parece tener fin, y con unas previsiones meteorológicas que no prevén lluvia en los próximos días, pensamos que es de sentido común que se pida que no se tiren durante las celebraciones de fiestas patronales, que estos días abundan en nuestro ayuntamiento», piden desde el partido. Son conscientes de que esta medida se toma en caso de emergencia nivel 2, y que es imposible prohibir que los lancen, pero si sugerirlo.