Os veciños de Noceda honran a Santa María e a San Roque
REDACCIÓN
Lalín
Os veciños da parroquia lalinense de Noceda celebraron onte o segundo e derradeiro dos dous días de festas patronais na honra de Santa María e San Roque.
A Charanga Ardores foi a encargada de acompañar ás imaxes relixiosas na procesión e tamén animou a sesión vermú no campo da festa. Logo dos tradicionais xantares familiares nas casas, os veciños volveron reunirse no campo da festa para a verbena, na que repiteu Ardores e tamén actuou o grupo Louband.
