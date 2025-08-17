Os veciños de Noceda honran a Santa María e a San Roque

Sesión vermú, onte, no campo da festa.

REDACCIÓN

Lalín

Os veciños da parroquia lalinense de Noceda celebraron onte o segundo e derradeiro dos dous días de festas patronais na honra de Santa María e San Roque.

A Charanga Ardores foi a encargada de acompañar ás imaxes relixiosas na procesión e tamén animou a sesión vermú no campo da festa. Logo dos tradicionais xantares familiares nas casas, os veciños volveron reunirse no campo da festa para a verbena, na que repiteu Ardores e tamén actuou o grupo Louband.

