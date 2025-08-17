Traslado de Chapa a Silleda de la capital del municipio

En San Cibrao de Chapa existió una fortaleza, edificada en el siglo XIII por los Deza, castigada más tarde por las huestes del Arzobispo Berengel de Landoira y ocupada finalmente por los Moscoso de Altamira. Tras el asesinato de Alonso Suárez de Deza, en el castillo de la Rocha Forte, sus sobrinos se hicieron fuertes, pero fueron sometidos por las tropas del Arzobispo y optaron por rendirse. El Arzobispo mandó desalojar la fortaleza pero en vez de arrasarla, dejó en ella gente de su confianza para que controlasen la Tierra de Deza. La torre volverá ser protagonista de diversos incidentes en años posteriores, en la guerra de los Irmandiños y en escaramuzas entre facciosos y realistas en el siglo XIX.

Dada la posición central Chapa en las tierras de Trasdeza, se eligió como capital del nuevo Ayuntamiento, agrupando las parroquias de las antiguas jurisdicciones repartidas por el territorio. Fue capital de la Jurisdicción de Trasdeza desde el 23 de febrero de 1836 en que se eligieron los primeros concejales y se nombra alcalde al licenciado José Conde López, abogado de 31 años, vecino de Breixa, al que le sucedió Antonio Villar, vecino de la parroquia de Escuadro. El 24 de diciembre de 1836 se publicó en el Boletín Oficial de Pontevedra (BOP) las parroquias que formaban el Ayuntamiento Constitucional de Chapa, junto con el número de vecinos de cada una de ellas.

El primer intento de traslado del Ayuntamiento de Chapa a Silleda tiene lugar el 19 de marzo de 1838, durante la Primera Guerra Carlista, cuando el alcalde de Chapa manda un escrito al Gobernador de Pontevedra, exponiéndole que habiéndose designado para capital la parroquia de San Ciprián de Chapa, en donde se celebraban todas las sesiones, hasta que acaeció un lamentable suceso el 14 de noviembre de 1837, en que fue asaltada Chapa y asesinados trece soldados del Destacamento de Silleda, al ser atacados por una facción de carlistas. Como consecuencia de este suceso tan deplorable y doloroso, el Ayuntamiento acuerda realizar todas sus sesiones plenarias en el pueblo de Silleda, alegando que era el punto más céntrico del distrito municipal, que presta más comodidad a sus habitantes y donde se halla estacionado permanentemente un Destacamento de Tropa. Deseando continuar celebrando sus sesiones con la mayor seguridad y en previsión de que sucediese cualquier suceso desgraciado, le piden autorización al Gobernador para establecer en el pueblo de Silleda la Capital del Distrito Municipal.

El Gobernador contesta que no se puede alterar la localidad establecida para capital del Ayuntamiento, sin una Real Orden expresa, por hallarse aprobada la capital por otra Real Orden. Pero a causa de las frecuentes incursiones de los carlistas, mientras duren, permite que se celebren las sesiones en Silleda, pero tan pronto cesen los motivos de esta interinidad, sin esperar otra disposición, el Ayuntamiento volverá y continuará en la parroquia de Chapa.

A finales de 1852 comienzan los trámites para el traslado oficial y definitivo del Ayuntamiento de Chapa a Silleda. El 16 de noviembre de 1852, el Ayuntamiento de Chapa remite al Gobernador de Pontevedra el acuerdo por el que se aprueba que se traslade la capital del Distrito Municipal al pueblo de Silleda, abandonando el de Chapa. El acuerdo se fundaba en que Silleda era un punto más céntrico, de mayor población y mejor situación; también que se había decido construir en Silleda la cárcel y aprovechando se acuerda que al edificio proyectado se le dieran las dimensiones necesarias para que a la vez pudiera servir para casa Consistorial. De los once concejos que asistieron a la Sesión, seis votaron el acuerdo en la forma indicada anteriormente, tres fueron del parecer que atendida la importancia del asunto se oyese a los mayores contribuyentes por cada parroquia y los otros dos aunque convinieron en que Silleda era el pueblo mejor situado y preferible, no era el más céntrico.

El artículo 105 del reglamento de Ayuntamiento establecía que en el expediente para traslados de Capitales de Municipios se hiciesen constar las distancias y el estado de los caminos que separan a todas las aldeas del Distrito entre sí, el vecindario de cada una y las razones que aconsejan o se opongan a la variación, acompañando un croquis del terreno y este expedientes debía remitirse al Gobierno para su resolución.

En cumplimiento de este Reglamento, el 8 de febrero de 1853 el Ayuntamiento de Chapa remite el expediente compuesto de un certificado que contenía la nota de las personas que tenía el Distrito y vecindario de cada una, el croquis del Distrito, el acta correspondiente a la Sesión celebrada el 25 de enero, por el Ayuntamiento con asistencia de los pedáneos y los vecinos mayores contribuyentes de cada parroquia y también el informe acordado definitivamente por el Ayuntamiento el 28 de enero.

El Ayuntamiento, los pedáneos y los mayores contribuyentes, vistos el croquis, acta oficial de las parroquias y demás antecedentes, acurdan que el traslado al pueblo de Silleda ofrecía mayor comodidad que el de Chapa, sin que se opusiese ninguno de los asistentes al traslado más que el pedáneo de Abades, sin otra razón que la de que le cae más cerca Chapa que Silleda. Los asistentes a la sesión aprueban la traslación como mas beneficiosa, porque las ventajas que ofrece Silleda compensan sobradamente las desventajas de la mayor distancia de algunas parroquias y porque la posición favorable de Silleda ya fuera preferida y aprobada para establecer en ella la cárcel y tenía además escuela propia, y por su mayor vecindad, mejores comunicaciones y casas de posada le dan preferencia respecto de Chapa, a lo que solo se opone el pedáneo de Abades, sin exponer razón digna de ser estimada.

El expediente fue remitido al Gobernador provincial el 8 de febrero de 1853, tras la aprobación por parte del pleno municipal. El 15 de febrero de 1853 se remitió al Ministerio de Gobernación para estudiar el expediente que fue aprobado por Real Orden de 2 de mayo, firmado por la reina. El 15 de junio el Gobernador, José María de Michelena, manda poner en conocimiento los cambios de capitalidad y que en lo sucesivo se titulará Distrito Municipal de Silleda y no de Chapa, siendo publicado en el Boletín Provincial el 20 de junio.