O Faro nunca é «pequeno»
Peregrinar ata a cume do Monte Faro para visitar á Virxe no seu santuario é unha tradición non solo nas terras de Requeixo e de Rodeiro. Moitos dezaos teñen esta festa relixiosa marcada no seu calendario cada ano e aínda que o día grande será o 8 de setembro, antonte o santuario ateigouse tamén de fieis.
O Santuario do Faro acollerá o vindeiro 8 de setembro o día grande da súa romaría relixiosa con misas desde as 8.00 horas que, logo da solemne das 13.00, volverán a oficiarse pola tarde. Antonte, no día do chamado Faro Pequeno, foron xa centos de romeiros os que peregrinaron por un monte compartido entre o concello dezao de Rodeiro e o lucense de Chantada. En Requeixo non existen fronteiras administrativas e tanto o santuario como a súa Virxe ten entre los veciños das bisbarras centos de devotos.
A xornada arrancou ás 8.00 horas coa primeira misa, aínda que as eucaristías volveron a celebrarse ás 10.00, 11.00 e ao mediodía, coa solemne da unha da tarde. Cada santuario ten as súas singularidades e no Faro hai unha imáxe icónica: os romeiros suben andando por un encostado camiño ata a igrexa, pero tamén os hai que completan este treito de xeonllos; algúns con panos ou outros elementos de protección para levar mellor o esixente ascenso cara á explanada. A oración do programa comezaba co seguinte verso: Santa María do Faro/ Nai de Deus e Nai da Igrexa/dános un corazón de neno/limpo e transparente coma un manancial.
A coñecida como Subida será o 7 de setembro e, tralo día grande do luns 8, xa o 9 será a Baixada con misas no Faro e en Requeixo.
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El primer gran incendio del año en Galicia ronda ya las 600 hectáreas arrasadas en Vilardevós
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Davila 15/08/2025
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un acertante de La Primitiva en Vigo gana más de 1,2 millones de euros