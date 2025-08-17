A Estrada no llega al 2.0

A Estrada ha impulsado a lo largo de los últimos años diferentes iniciativas enmarcadas en eso que se ha dado en llamar Smart City ( ciudad inteligente). Básicamente se trata de mejorar la calidad de vida de los vecinos apostando por las nuevas tecnologías y formas de comunicación. Sin embargo, este salto al mundo 2.0 no ha terminado de cuajar en el municipio. La falta de interés de los vecinos y los problemas de aplicación y mantenimiento han hecho que la mayor parte de estas iniciativas tuviesen un recorrido discreto.

Nuevos bancos con puntos de carga USB . | | Bernabé/A. Abeledo

Cabe señalar que estos proyectos cuentan con el visto bueno por parte de administraciones superiores, esto quiere decir que muchos de ellos se pusieron en marcha con subvenciones recibidas por parte del Estado o, especialmente, de Europa, bien como proyecto único o bien formando parte de otros «paquetes» que se adornan con este tipo de propuestas con nuevas tecnologías.

Pantallas informativas que nunca informaron. | / Bernabé/A. Abeledo

Para ponernos en situación comenzamos con un caso muy comentado en A Estrada, la instalación de pantallas que informan del estado de ocupación de los diferentes parkings públicos que hay en el entorno del casco urbano. Esta iniciativa necesitó una inversión de 161.000 euros que para muchos, oposición incluída, fue un despilfarro de dinero. Más allá de la utilidad que pueda tener esta información para los vecinos en un pueblo de las dimensiones de A Estrada, estos paneles han sido una fuente de problemas que pueden agravarse ahora con el fin del periodo de mantenimiento por parte de la empresa adjudicataria.

Un baño inteligente que se limpia solo. | Bernabé/A. Abeledo

El panel ubicado en la plaza de la Farola lleva un tiempo averiado pero también los dos «totems» informativos que se instalaron dentro de este proyecto en la plaza del Concello y en la Praza da Feira. La intención era que ofreciesen información municipal a modo de «kiosco» pero nunca funcionaron como se esperaba y hace mucho que están apagados y sin función más allá de la decorativa.

Puntos de cargasolar para móviles / Bernabé/A. Abeledo

Algo similar ocurre con los puntos de carga. Por un lado tenemos los puntos de carga solar que se instalaron en los jardines municipales. Hay dos estructuras a cada lado del parque, aunque es raro ver a nadie usándolos. Lo intentamos, pero no lograrmos que el «solar charger» nos suba ni una raya del móvil». El Concello también instaló puntos de carga en los nuevos bancos que colocaron en las calles más céntricas. En este caso son puntos de carga por USB. Al igual que con los solares, es muy raro ver a alguien usándolos.

Un «locker», también conocido como taquilla. | Bernabé/A. Abeledo

Un caso curioso se produjo hace varios años con la instalación de un «baño inteligente», que sustituía al baño tradicional que hasta ese momento había en el kiosco de los jardines. Ese nombre dio para muchas bromas cuando al poco tiempo estaba lleno de pintadas y en muy mal estado. Hoy, muchos padres evitan llevar a sus hijos a este baño.

Para terminar, dejamos un hueco para el «locker», lo que vendría siendo una taquilla, que la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) instaló en la entrada del parking de la feria gracias a una subvención europea. Se trata de un punto de recogida de paquetes del comercio local. Desde la ACOE consideran que es «un adelanto» y que hay clientes que lo usan, aunque «no es una locura».