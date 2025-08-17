La esperada reforma que no pasó de la línea de salida

Desde hace años, vecinos de las parroquias estradenses de Aguións, Barbude, Paradela y Ribeira han reivindicado a la Xunta de Galicia la necesidad de realizar una mejora de la carretera entre A Estrada y Ponte Ulla, la PO-213. Esta reforma se justificaba por el mal estado del firme en un tramo de vial con constantes curvas. La iniciativa vecinal, respaldada por numerosos usuarios, perseguía la mejora de una vía de comunicación que entendían «abandonada por las administraciones». Esas protestas y manifestaciones encontraron el entendimiento de las fuerzas políticas, pero las maquinas nunca llegaron.

Esta movilización vecinal se topó además con una situación curiosa, ya que este vial es utilizadao cada año para celebrar la Subida á Estrada, una carrera del Campeonato Gallego de Montaña con una larga tradición. Los vecinos denunciaron en más de una ocasión que este vial de titularidad autonómica no recibe el mantenimiento necesario, especialmente a la hora de mantener la seguridad, salvo en los días previos a la celebración de la prueba organizada por la Escudería Estradense a comienzos del mes de agosto. “Supone una falta de respeto a los usuarios y a los vecinos de la zona que transitan a diario por esta vía y un desprecio a las quejas manifestadas públicamente en la prensa sin que las administraciones hiciesen nada al respecto”, explicaban hace un año.

Imágenes que muestran el estado de la PO-213 tras pasar la línea de salida en dirección a Arnois y Ponte Ulla. | Bernabé/Javier Lalín

Este era el escenario que se vivía en la PO-213, con un firme muy deteriorado, falta de mantenimiento y una tensa relación entre vecinos, las administraciones y la Escudería Estradense. Ese escenario sin embargo entró en un nivel diferente el pasado mes de julio, cuando por fin llegaron a la PO-213 las deseadas y esperadas obras de mejora. La Xunta de Galicia había tomado medidas para solucionar los problemas que se venían denunciando en el asfaltado de este vial, pero no lo hizo por las quejas de los vecinos, sino por las quejas de la Escudería Estradense. La organización de la Subida á Estrada llevada años reclamando que se mejorase un firme que ponía en peligro la seguridad de los participantes, especialmente de los fórmulas que pasan a grandes velocidades a solo centímetros del suelo.

La esperada reforma que no pasó de la línea de salida

Y así fue como comenzaron los trabajos de fresado y reasfaltado de las zonas más deterioradas del vial, aunque, para sorpresa o no tan sorpresa de los vecinos, esos trabajos se realizaron solo en el tramo de 5,4 kilómetros de la Subida á Estrada, dejando el resto de la PO-213 sin reformar. «Los vecinos no le interesamos a las administraciones. Lo que les importa es una carrera que se celebra una vez al año», lamentaban ayer fuentes vecinales.

Recorriendo la carretera autonómica desde A Estrada en dirección a Ponte Ulla, pronto nos encontramos con la zona de meta de la Subida á Estrada, ubicada en Ponte Nogueira, en Codeso (Aguións). A partir de este punto y en descenso hacia el Ulla aparecen todas las zonas arregladas en el recorrido de la carrera. La mejora sin embargo no se realizó en todo el recorrido, sino en aquellos puntos que estaban peor o en aquellos por lo que los coches realizan su trazada. De esta manera, hay zonas en las que solo está arreglada una parte del vial, tanto en recta como en curvas. A pesar de ello, el estado del firme es muy bueno e infinitamente mejor que hace unos meses.

Todo cambia sin embargo al cruzar el punto en donde se ubicaba la línea de salida, en As Covas (Paradela). A partir de aquí, tal y como lamentan los vecinos, las obras de mejora nunca llegaron. Los baches nos obligan a aminorar cada poco, llamando la atención la zona de paso por el Areal de Berres, aunque los problemas se extiende hasta Arnois.

Los vecinos lamentan la oportunidad perdida por parte de Xunta y Concello de solucionar de una vez por todas los problemas en la PO-213, pero también el carácter selectivo de la mejora realizada, haciendo oídos sordos a sus peticiones y atendiendo solo las de la Subida á Estrada.