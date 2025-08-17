La Escola Municipal de Artes Escénicas abre el plazo de inscripción
La Escola Municipal de Artes Escénicas de A Estrada (EMAE) ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para el próximo curso, que dará comienzo en el mes de octubre. Se puede reservar plaza a través de los teléfonos 986 573 601 o 647 411 970. Se crearán grupo de trabajo a partir de los siete años.
