La Escola Municipal de Artes Escénicas abre el plazo de inscripción

La Escola Municipal de Artes Escénicas de A Estrada (EMAE) ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para el próximo curso, que dará comienzo en el mes de octubre. Se puede reservar plaza a través de los teléfonos 986 573 601 o 647 411 970. Se crearán grupo de trabajo a partir de los siete años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents