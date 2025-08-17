Eira da Xoana rinde tributo a cuatro víctimas de la represión franquista

La Fundación Eira da Xoana celebrará el próximo sábado 23 una jornada reivindicativa que, como cada año por estas fechas, pone el foco en víctimas de la represión franquista. Los actos darán comienzo a las 11.45 horas con un encuentro en O Coto, cerca de la carretera N-547, entre Melide y Palas de Rei. A mediodía habrá un acto en el monolito de Sá, lugar en el que aparecieron los cuerpos sin vida de Sixto Aguirre García y Camilo Díaz Valiño. A continuación los presentes realizarán una caminata que este año reivindicará la figura de Marcial Villamor Varela, Ramón Rodríguez Varela (Curuxás), Delfino Liñeira Fraga (O Tranviario) y Benedicto Fuentes Díaz.

Comida

Para las 14.30 horas está fijada la comida de confraternidad en las instalaciones que Eira da Xoana tiene en Ramil (cada participante deberá llevar y compartir alimentos). Ya en torno a las 16.30 horas el acto en el monolito de A Eira estará dedicado a Palestina como muestra del sufrimiento que está padeciendo esta comunidad y por ello también está previsto que se coloque una bandera de este país. Para finalizar, la organización de la jornada también dedicará parte de esta jornada al que fue alcalde republicano represaliado del Concello de Agolada Primo Castro Vila.