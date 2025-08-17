Eira da Xoana rinde tributo a cuatro víctimas de la represión franquista
El acto del próximo día 23 también estará dedicado a Palestina
REDACCIÓN
La Fundación Eira da Xoana celebrará el próximo sábado 23 una jornada reivindicativa que, como cada año por estas fechas, pone el foco en víctimas de la represión franquista. Los actos darán comienzo a las 11.45 horas con un encuentro en O Coto, cerca de la carretera N-547, entre Melide y Palas de Rei. A mediodía habrá un acto en el monolito de Sá, lugar en el que aparecieron los cuerpos sin vida de Sixto Aguirre García y Camilo Díaz Valiño. A continuación los presentes realizarán una caminata que este año reivindicará la figura de Marcial Villamor Varela, Ramón Rodríguez Varela (Curuxás), Delfino Liñeira Fraga (O Tranviario) y Benedicto Fuentes Díaz.
Comida
Para las 14.30 horas está fijada la comida de confraternidad en las instalaciones que Eira da Xoana tiene en Ramil (cada participante deberá llevar y compartir alimentos). Ya en torno a las 16.30 horas el acto en el monolito de A Eira estará dedicado a Palestina como muestra del sufrimiento que está padeciendo esta comunidad y por ello también está previsto que se coloque una bandera de este país. Para finalizar, la organización de la jornada también dedicará parte de esta jornada al que fue alcalde republicano represaliado del Concello de Agolada Primo Castro Vila.
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El primer gran incendio del año en Galicia ronda ya las 600 hectáreas arrasadas en Vilardevós
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Davila 15/08/2025
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un acertante de La Primitiva en Vigo gana más de 1,2 millones de euros