Más de un centenar de extranjeros se sumaron al mercado laboral en un año

La llegada de migrantes a las comarcas es una realidad que cada año va en aumento y su residencia en la zona se traduce, a pesar de las dificultades en muchos casos, en su inserción en el mercado laboral. Durante el último año han sido un centenar, dato clave para paliar el descenso casi idéntico de trabajadores de nacionalidad española. Así lo identifican los datos del la Seguridad Social correspondientes a la primera mitad del año que, si los comparamos con junio de 2024, nos indican que ahora hay 100 afiliados extranjeros más que entonces y 109 menos de nacionalidad española. En consecuencia, el balance es favorable solo en un alta.

Silleda y Lalín son, por este orden, los municipios de Deza y Tabeirós-Montes que tienen una mayor tasa de cotizantes foráneos hasta el punto que rebasan las medias provincial y autonómica, que se sitúan en el 5,4 y el 6,3%, respectivamente. De los 7.906 empadronados en Lalín en activo 568 (63 más en un año) son extranjeros, que representan el 7,1% del total. En Silleda la proporción llega al 7,9 por ciento, con 295 activos extranjeros de un total de 3.723. Este municipio sumó 14 afiliados de otras nacionalidades en doce meses. En Rodeiro son cinco a mayores, elevándose la cifra hasta los 54 de un censo absoluto de cotizantes de 890. Camba se aproxima a la media autonómica y supera la provincial.

A partir de ahí el impacto de la mano de obra extranjera es mucho menor y solo Agolada se aproxima al 4% de activos. Los 28 actuales suponen el 3,8 por ciento de un total de 735. Vila de Cruces es el tercer municipio dezano donde trabajan más ciudadanos no españoles y sus 67 son 4 menos que hace un año, entre un censo absoluto de 1.836. Nueve hay en Dozón, dos más en doce meses, mientras que en total las afiliaciones son 384.

Ya en la comarca vecina, A Estrada es razonablemente el territorio que concentra más activos que no disponen de nacionalidad española y, con 260, representan el 3,2 por ciento de los 7.943 totales. En la capital de Tabeirós hay ahora 19 cotizantes foráneos más de los que había al cierre del primer semestre de 2024. En el caso de Forcarei en los censos oficiales constan una treintena de extranjeros incluidos en el sistema público [dos más] y en total hay 1.108 personas empadronadas en este ayuntamiento dadas de alta. Cabe indicar que los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) refieren a los padrones municipales y por eso una persona puede trabajar en donde vive o en otro concello. Por último, Cerdedo-Cotobade sumó en doce meses siete cotizantes extranjeros y llega a 51, mientras que los totales son 1.945.

Sexos

Por otro lado, si nos centramos en los datos globales de afiliación a la Seguridad Social, en los nueve municipios constan 26.470 activos, de los que 1.362 llegaron procedentes de otras fronteras. La inscripción por sexos y nacionalidades es bastante semejante. Los varones españoles representan el 94% del total de activos y el 95,4% en el caso de las mujeres. Si atendemos en exclusiva a los cotizantes de otras nacionalidades hay que indicar que 798 son hombres y las restantes 564, mujeres.