La ACOE oferta hinchables acuáticos y fiesta de la espuma los días 21 y 28

La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) ha puesto en marcha durante los meses de verano la campaña “Xoves de Verán”. Se trata de una iniciativa que ya tuvo muy buena acogida en su edición de 2024 y que busca dinamizar el comercio local ofreciendo actividades lúdicas en la calle para todas las edades.

La campaña vivirá sus jornadas más destacados el jueves 21 y el jueves 28. El día 21 habrá hinchables acuáticos, que se instalarán en el aparcamiento de la Praza do Mercado, en horario de 17.00 a 20.00 horas. La jornada finalizará con una fiesta de la espuma. La semana siguiente, el 28 de agosto, se repetirá el mismo formato con hinchables y fiesta de la espuma, pero esta vez en la zona de la Praza da Feira. Los horarios serán los mismos.

Para acceder a las actividades será obligatorio presentar un vale sellado por un comercio asociado, que los clientes recibirán al realizar una compra por un mínimo de diez euros. Desde la asociación estradense remarcaron que estas fechas y horarios podrán ser modificados en función del clima previsto para esas jornadas.

De esta manera la ACOE mantiene su apuesta por una iniciativa que en años anteriores contó con la participación de un gran número de niños.