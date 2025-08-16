Un turismo muy activo

Los participantes en el Campo de Voluntariado gestionado por la empresa Eduvía se despidieron esta semana de su experiencia tras haber tenido la oportunidad de conocer de primera mano el patrimonio de la capital dezana y de otros lugares de Galicia. La actividad, promovida entre Xunta y Concello, atrajo a una quincena de jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de Madrid, Valencia, Extremadura, Andalucía, Euskadi, Castilla y León, Castilla la Mancha, Barcelona así como de municipios gallegos.

En el castro de Doade.

Los trabajos de voluntariado, coordinados por el personal del museo Casa do Patrón de Doade, se centraron en el castro que está siendo recuperado en esta parroquia lalinense. También tomaron parte activa en la limpieza del área recreativa Entre Ríos, con la corta de maleza o barnizando puertas y pasarelas de los molinos de este espacio natural. La retirada de basura fue otra de las acciones llevadas cabo, además de participar en la siega tradicional del centeno de cara a la organización de la Malla Tradicional que se celebrará el próximo sábado día 23.

Tareas de limpieza de paneles.

Entre el 1 y el 12 de este mes los participantes también conocieron otros parajes como la Fraga de Catasós, las piscinas municipales o la playa fluvial de Pozo do Boi, en Vilatuxe, así como a la de Sanguiñedo (Dozón). Fuera del municipio se desplazaron a las Dunas de Corrubedo y al embalse de Castrelo de Miño. Cestería, danzas tradicionales gallegas, juegos autóctonos o subidas a canoas fueron otras de las propuestas diseñadas por la organización para un grupo que, según Eduvía, destacó la «calurosa acogida» brindada por los vecinos de Lalín.