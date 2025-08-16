El Tetilla de Dona Cobiña se posiciona como mejor queso joven y ecológico

El queso ecológico Tetilla Dona Cobiña obtuvo dos distinciones en la primera edición de los Premios Arniu, un certamen organizado por el ayuntamiento asturiano de Ribera de Arriba y el Instituto Gastronómicu Asturianu. Consiguió el Arniu de Oro al mejor queso «joven» de vaca -categoría reservada a los que tienen menos de 30 días de maduración- y Premio especial al mejor queso ecológico, que se otorga tanto por el sabor, textura, como por el compromiso con la producción sostenible y respetuosa con el medio.

El producto dezano se trata de un queso ecológico con Denominación de Origen Protegida Tetilla, elaborado por la cooperativa Cobideza bajo la marca Dona Cobiña. Compitió contra más de 60 quesos procedentes del norte de España, entre ellos productos de Galicia, Asturias, León, Cantabria y el País Vasco, evaluados por un jurado profesional de 16 expertos en una rigurosa cata a ciegas.

Un queso Tetilla Dona Cobiña premiado.

La entrega de premios se celebró el pasado jueves en Ribera de Arriba y contó con la presencia del presidente de Cobideza, Jesús Manteiga, y del maestro quesero, Juan Justicia. «Este reconocimiento premia el trabajo, el cariño y el cuidado que ponemos en cada paso de la elaboración de nuestros quesos. Es un orgullo llevar dos oros en un certamen con los productos de mayor calidad de todo el norte», destacó Manteiga. «También es un orgullo para la comarca de Deza y para Galicia, es un premio que dedico a los más de 200 socios y socias de la cooperativa», añadió. En cuanto a las distinciones, Justicia resaltó que son «una prueba del excelente sabor de la Tetilla Dona Cobiña, de la calidad de la leche ecológica de las explotaciones con las que trabajamos y de la pasión y empeño que mejora cada día».