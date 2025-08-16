Tercer turno del campus deportivo de A Estrada

El departamento de Deportes del Concello de A Estrada finalizó con el tercer turno del Campus Deportivo municipal, una propuesta que contó con la participación de 158 niños. El lunes dará comienzo el cuarto y último turno de este campus, en este caso con 150 niños anotados. De esta manera se pondrá punto y final a un campamento que cada año cuenta con una gran respuesta por parte de los vecinos. En esta edición más de 380 niños se sumaron a este campus durante los meses de julio y agosto.