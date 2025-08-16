Silleda publica la lista de admitidos para la plaza de Trabajador Social

Continúa el proceso para cubrir una plaza mediante oposición por turno libre de funcionario o funcionaria como trabajador o trabajadora social del subgrupo A2 en el concello de Silleda. Ya se conoce la lista de personas admitidas y excluidas, publicada en el tablón de anuncios, así como la fecha del primer ejercicio. La prueba tendrá lugar el 7 de octubre a las 11:00 horas en el salón de actos del Viveiro de Empresas, situado en el parque empresarial Área 33.

Este proceso se enmarca en la Oferta Pública de Emprego (OPE) correspondiente a la anualidad de 2024. La convocatoria se abrió el pasado mes de julio con la publicación de las bases en el (BOP) de Pontevedra y posteriormente de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El periodo para presentar solicitud se cerró el pasado 29 de julio.