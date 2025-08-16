En un día festivo como ayer, que además cayó antes de fin de semana, un plan tan bueno como otro cualquiera era bajar a los bares locales y disfrutar de una consumición bien fresca al aire libre. Quién diría, que quizás iba a ser un plan mucho más demandado de lo que se esperaba. Las terrazas de las comarcas se llenaron en el día de la Asunción de la Virgen, desde la Praza da Igrexa de Lalín, que estaba al completo en plena sesión vermú hasta las de la rúa Calvo Sotelo de A Estrada, que ya contaban con clientes a primera hora para el desayuno.

La ola de calor pide terraceo

En Lalín, este verano se cerró el tráfico en la rúa dos Viños por el volumen de gente que se acumulaba en las inmediaciones de los locales hosteleros. Y cómo no, también están llenas las mesas exteriores en Praza da Igrexa e incluso otros bares que se encuentran por el centro de la localidad.

En A Estrada también se abarrotó de gente las zonas clásicas de terraceo, como su propia Zona dos Viños. No hubo muchas mesas vacantes tampoco en Praza do Mercado, ni en Praza da Feira. Y del mismo modo, suele haber bastante gente en la rúa Serafín Pazo, en la de Calvo Sotelo.

Y es que han subido las temperaturas y es un plan que apetece con este tiempo. Esta es la segunda ola de calor del verano, y en la zona se están experimentando jornadas con más de 30 grados centígrados. Pero aunque parezca un plan infalible para reencontrarse con allegados y disfrutar del verano, los expertos sanitarios insisten en que es muy recomendable evitar el consumo de alcohol y optar por comidas ligeras con este calor.