Finaliza la construcción del nuevo edificio judicial de A Estrada

Las obras de construcción del nuevo edificio judicial de A Estrada ya están rematadas. De esta manera finalizan unos trabajos que se iniciaron hace casi dos años que sufrieron varios retrasos inesperados. Según informaron desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, la recepción de la obra está previsto que se lleve a cabo en las próximas semanas, antes de que finalice el presente mes de agosto. De esta manera, se aguarda trasladar los expedientes del archivo y recibir el mobiliario con el que se dotará este moderno edificio durante el mes de septiembre. Para cumplir con estos plazos, ese mobiliario ya está contratado.

Desde fuera, el nuevo edificio judicial ubicado en la zona de A Baiuca –junto a la escuela infantil y frente al parking del centro de salud– se ve totalmente rematado, destacando sus numerosas ventanas de grandes dimensiones y otras más pequeñas de forma esférica.

Una vez terminada la dotación interior llegará un momento delicado, con el trasladode los dos juzgados estradenses –ambos ubicados en la avenida Benito Vigo– a esta nueva sede unificada. Desde la Xunta ya apuntaron sin embargo en su día que se trata de un proceso de traslado que se suele realizar con celeridad para entorpecer lo menos posible este servicio.

La nueva sede judicial se concibe como un inmueble de 1.590 metros cuadrados, íntegramente configurado en planta baja para favorecer la accesibilidad. La singularidad de la construcción vendrá dada por su cubierta vegetal y por una distribución interior en base a siete patios, uno de ellos con forma triangular y de mayor tamaño. Las fachadas estarán fabricadas en zinc. Este gran patio en el centro del edificio servirá como elemento distribuidor de espacios. A partir de ahí, se irán generando otros seis que irán soportando esa cubierta vegetal que será el elemento diferencial del inmueble. Estará provista de un tratamiento de “planta sérum”, de tal manera que se entiende que únicamente sería necesario subir una vez al año para realizar un mantenimiento básico. Esta obra tiene asociada una inversión de 2,7 millones de euros.

Esta será la sede del partido judicial estradense, que comprende a los municipios de A Estrada y Forcarei, tras la marcha del de Cerdedo al de Pontevedra.