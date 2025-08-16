«Cuando los vi pedir ayuda pensé que era mentira»

Dos bañistas tuvieron que ser rescatados en la tarde del pasado martes en la playa de Pedra Alta, en Raxó. No se trata de un lugar especialmente peligroso para nadar, pero ambos pasaron momentos de apuro cuando uno de ellos sufrió un calambre y era incapaz de regresa a la arena.

Su petición de ayuda en medio del mar alertó a varios jóvenes, que en esos momentos se encontraban en un lugar cercano con sus tablas de paddle surf y una colchoneta. Ellos fueron los primeros en acudir en su ayuda, subiéndolos a sus tablas a la espera de los socorristas.

Uno de los jóvenes que acudió al rescate fue el estradense Hugo Puga, quien a sus 12 años ya sabe mucho del mundo del socorrismo. Desde hace años es integrante del Club Natación y Salvamento de A Estrada, formando parte del grupo de tecnificación de la selección española de salvamento y socorrismo. En este caso sin embargo, el joven estradense no tuvo que echarse al mar.

«Estábamos dando una vuelta con las tablas cuando vimos a dos personas de entre 30 y 35 años que estaban nadando entre las boyas y la orilla», recuerda. «La verdad es que cuando los vi levantar los brazos y pedir ayuda pensé que era mentira. No se me pasó por la cabeza que les estuviese pasando algo», explica.

En realidad, tío y sobrino estaban sufriendo para mantenerse a flote entre los nervios y el cansancio. «Cuando nos dimos cuenta que algo pasaba nos acercamos a ellos con las tablas. Fuimos los primeros en llegar hasta allí. Uno de ellos se subió a una de nuestras tablas y el otro se agarró y se quedó a nuestro lado. Luego empezamos a volver a la orilla».

Allí, la situación ya se había descontrolado. La mujer de uno de los nadadores se había percatado de la situación y había dado la voz de alarma. En ese momento varias personas se tiraron al agua y nadaron hacia el punto donde se encontraban, llegando incluso antes que los socorristas. Entre todos, y aprovechando las tablas, fueron trasladados a tierra firme.

Una vez en la orilla los dos nadadores socorridos fueron arropados con toallas y un médico que se encontraba en la playa les realizó las primeras exploraciones. El sobrino se recuperó pero su tío tuvo que ser trasladado al hospital Montecelo con síntomas de hipotermia. Fue dado de alta horas después.

Así acabó una historia que Hugo Pena y sus amigos han tenido que contar unas cuantas veces en los últimos días. Gracias a su rápida intervención y a la del resto de bañistas que en ese momento se encontraban en la playa, pudo tener un final feliz.