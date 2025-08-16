A Estrada podrá donar sangre a finales de mes
A la campaña estival de donación de sangre del Sergas le quedan ya sólo dos paradas en las comarcas de Deza y Tabeirós. El próximo punto móvil se establecerá en A Estrada a finales de mes, el 29 y 30 de agosto. La última visita está programada en Lalín, el 5 y 6 de septiembre. La campaña Non esquezas de doar antes de veranear se desenvuelve en 220 concellos gallegos, para animar y facilitar las aportaciones sanguíneas .
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Amancio Ortega, uno más en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?