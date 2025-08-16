A Estrada podrá donar sangre a finales de mes

A la campaña estival de donación de sangre del Sergas le quedan ya sólo dos paradas en las comarcas de Deza y Tabeirós. El próximo punto móvil se establecerá en A Estrada a finales de mes, el 29 y 30 de agosto. La última visita está programada en Lalín, el 5 y 6 de septiembre. La campaña Non esquezas de doar antes de veranear se desenvuelve en 220 concellos gallegos, para animar y facilitar las aportaciones sanguíneas .