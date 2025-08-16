La Escola de Música de Barbude abre inscripción

La Escola de Música Tradicional de Barbude ha abierto el plazo de inscripción para el próximo curso. Los viernes se darán clases de baile, pandereta, tambor, bombo y gaita. Los sábados, en diferentes horarios, habrá clase de la agrupación, de perfeccionamiento de pandereta, gaita y acordeón, además de cursos de iniciación. Para más información pueden llamar al teléfono 684 269 113.