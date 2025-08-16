Couso vive unha festa sen fin

Centos de persoas ateigaron o campo da festa de Couso para asistir a unha nova edición de As nosas Músicas, un festival polo que non pasan os anos.

Unha das actuacións . | Fátima Seijo

Lois Docampo

A Estrada

O campo da festa de Couso encheuse un ano máis para vivir a xornada central e final do festival As Nosas Músicas. Foron centos as persoas que se achegaron nesta ocasión á parroquia estradense, onde a asociación A Xesteira tiña preparado un cartel á altura desta multitudinaria acollida.

Gran cheo en Couso. | Fátima Seijo

Os actos comezaron pola mañá, coa feira de artesanía e unha mesa redonda sobre a tradición oral en Galicia. Trala sesión vermú arrancaron os actos da tarde, con talleres de baile, música, animación e xogos para os máis cativos. O prato forte chegou pola noite, coas actuacións de Lagharteiras, Silvaredonda, Alvariza e a Banda das Crechas no escenario principal. Ademais, entregouse o Premio As Nosas Músicas 2025, que nesta edición foi para Mercedes Peón, unha das voces máis recoñecidas da música galega. Eva Fernández Prieto foi a encargada de entregar este recoñecemento.

Mercedes Peón, recibindo o premio ANM. | Fátima Seijo

O festival de Couso pechou así unha edición por todo o alto, cun ambicioso e extenso programa que contou cunha boa acollida. A música e o baile volveron ser protagonistas, pero tamén a troula e o bo ambiente.

Momento da festa. | Fátima Seijo

