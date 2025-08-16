La base de helicópteros contraincendios de Lalín se activa con la licencia municipal

El Concello de Lalín acaba de otorgar licencia de obra a la Xunta para la construcción de una Base Integral de Unidades Operativas (BUO) y medios aéreos de prevención y defensa contra incendios forestales en el Polígono Industrial Lalín 2000. La instalación ocupará una parcela de 14.517 metros cuadrados y contará con una superficie construida de 1.026,01 metros. La infraestructura incluirá zona de hangares para helicópteros, espacios técnicos y administrativos, así como servicios para las brigadas helitransportadas. El presupuesto de ejecución material asciende a 2.610.726 euros, y el plazo de ejecución previsto es de seis meses para el inicio y un máximo de tres años para su finalización, con posibilidad de prórroga.

La edificación se proyecta con dos plantas y una ocupación del 17,12 % de la parcela, muy por debajo del máximo permitido, lo que permitirá una amplia zona de maniobra para aeronaves y vehículos de apoyo. El espacio contará con todos los servicios urbanísticos necesarios: acceso rodado desde la veía pública, suministro eléctrico, abastecimiento de agua, saneamiento y red de telecomunicaciones.

El proyecto fue redactado por el arquitecto Alejandro Borrajo Real, el ingeniero técnico aeronáutico Alfredo Iglesias Sastre y los ingenieros técnicos industriales Juan Díaz Pardo y José González Piñeiro. La dirección de obra estará a cargo de Fernando Veiga Aguiar, ingeniero de montes y Subdirector Xeral de Extinción de la Dirección Xeral de Defensa del Monte. La actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027.

Según la Consellería de Medio Rural, la BUO de Lalín se convertirá en un de los principales centros aéreos de Galicia para la lucha contra incendios, junto con las bases de Porto do Son, Marroxo (Monforte), San Xoán de Río o Verín-Oímbra. Las instalaciones tendrán capacidad para acoger hasta cinco helicópteros ligeros tipo Bell, con tripulación completa, brigadas y personal de coordinación. Su ubicación en el centro geográfico de Galicia permitirá una respuesta rápida en operaciones en cualquier punto de la comunidad, reduciendo tiempos de vuelo y aumentando la eficacia en la fase inicial de los incendios, que es cuando la intervención aérea resulta más determinante.

La construcción de esta base responde a una vieja demanda para fortalecer el dispositivo de lucha contra los incendios en Galicia. La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, ya había destacado la importancia de la base de Lalín en declaraciones pasadas, resaltando que «la mejora de la eficiencia en la lucha contra los incendios forestales es una de nuestras prioridades». La futura infraestructura no solo beneficiará a la comarca de Deza, sino que también servirá como punto de referencia para todo el interior de la provincia de Pontevedra y las zonas limítrofes. Su situación estratégica en el corazón de Galicia facilitará la rápida intervención en áreas de alto riesgo, contribuyendo a la protección de los montes y a la seguridad de la población.

Para el próximo año

La construcción de esta base se incluye, destaca el gobierno municipal, en un plan global de la Xunta que prevé invertir 13,7 millones de euros hasta 2026 para mejorar siete infraestructuras antiincendios. El objetivo es modernizar y reforzar los medios aéreos, aumentando su capacidad operativa y mejorando las condiciones de trabajo de las brigadas helitransportadas.

La BUO que se asentará en la cabecera comarcal dezana reforzará también la coordinación con los medios terrestres y con otras bases aéreas, «potenciando una red estratégica de actuaciones rápidas y eficaces». Está previsto que la instalación pueda estar operativa a lo largo del próximo año 2026, «convirtiéndose en un nodo fundamental para la protección forestal de Galicia».