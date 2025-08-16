Arde parte de una finca en el núcleo de Silleda
El fuego pudo haberse originado de madrugada en la calle Estación, cerca de bloques de viviendas
REDACCIÓN
Un incendio, por causas que se desconocen, afectó a parte de una parcela situada en el núcleo urbano de Silleda. A primera hora de la mañana de ayer todavía humeaban restos de un fuego en un predio en el que existe una plantación de eucalipto y que está muy cerca de varios bloques de viviendas de la capital trasdezana, en la Avenida da Estación.
Precisamente el pasado día 2 una chispa procedente de una rotativa agrícola provocaba un incendio a mediodía en este mismo entorno, en concreto en un prado comprendido entre la calle donde se originó el fuego de anoche y el recinto ferial. A finales de julio se registró otro fuego, también, en una finca urbana. Fue en el núcleo de A Bandeira, al borde de la carretera N-525, y se propagó rápidamente por toda la parcela que linda con un bloque de viviendas.
