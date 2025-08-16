Arde parte de una finca en el núcleo de Silleda

Un incendio, por causas que se desconocen, afectó a parte de una parcela situada en el núcleo urbano de Silleda. A primera hora de la mañana de ayer todavía humeaban restos de un fuego en un predio en el que existe una plantación de eucalipto y que está muy cerca de varios bloques de viviendas de la capital trasdezana, en la Avenida da Estación.

Precisamente el pasado día 2 una chispa procedente de una rotativa agrícola provocaba un incendio a mediodía en este mismo entorno, en concreto en un prado comprendido entre la calle donde se originó el fuego de anoche y el recinto ferial. A finales de julio se registró otro fuego, también, en una finca urbana. Fue en el núcleo de A Bandeira, al borde de la carretera N-525, y se propagó rápidamente por toda la parcela que linda con un bloque de viviendas.