El verano se vive mejor con jamón y compañía

Pegarse un atracón, pasar una tarde en compañía y al aire libre, ¿existe un mejor plan para pasar un día de verano? La parroquia lalinense de Bermés y la cruceña de Merza celebraron ayer dos fiestas populares para pasar una jornada entre vecinos y jolgorio.

Gente comiendo en A Carixa. | Bernabé

En Bermés, tuvo lugar la vigésimo quinta edición de a Festa do Xamón, una cena popular en la que la gente disfruta de una buena ración de jamón curado y música. Este año asistieron 750 comensales al atracón, un poco menos que el año pasado, una excepción entre otras ediciones que contó con 800 reservas. El menú, como ya viene siendo tradicional, está compuesto de 200 gramos de jamón curado, pan, vino, queso con membrillo de postre y café. Además, los comensales se llevaron la jarra de barro en la que se servía el vino con la inscripción que conmemoraba el cuarto de siglo del festejo. Después del atracón, que comenzó a las 22:00 horas, se celebró una verbema con actuaciones musicales de Punto Zero, charanga BB+ y Dj Cacharelo.

Actuación musical en el área recreativa cruceña. | Bernabé

A Festa do Xamón es la primera de las jornadas de celebración que tendrá Bermés, ya que hoy son los festejos en honor a Santa María. Comienzan a las 13:00 horas con la misa solemne, seguida de una procesión y sesión vermú a cargo de la Banda de Música de Vilatuxe. A partir de las 20:30 horas, habrá concierto de Banda de Música de Vilatuxe y Banda Artística de Merza.

Acabarán el sábado, con las fiestas en honor a San Roque, que empiezan una vez más a las 13:00 horas con la misa solemne. La sesión vermú será de Pachi Show este día, que son los encargados de tanto animar por el mediodía como el fin de fiestas. Para la verbena final, también actuarán Mekanika Rolling Band y Dj Efrén Pérez.

La Festa da Carixa también se celebró ayer, y contó en esta edición con más asistentes que en anteriores, la organización piensa que se debe a que cuadra antes de festivo. Duró todo el día, comenzando por la mañana con la actuación de la Banda de Música Artística de Merza y una carrera pedestre, en la que participaron 50 corredores.

Tras un descanso para la comida, continuaron las actuaciones con el grupo de gaitas O Arco de Merza, la charanga Os Kokakolas y Merza Brass, por último. A su vez, también hubo juegos populares y talleres para niños, y cómo no, el campeonato de tute, que contó con siete parejas este año. La verbena de final de fiesta estuvo a cargo del dúo Nueva Era y Dj Calwin.