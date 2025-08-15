Soutelo y Forcarei celebran sus fiestas anuales por todo lo alto
REDACCIÓN
Soutelo de Montes y Forcarei se preparan para vivir dos fines de semana seguidos cargados de fiesta y música. La celebración en Soutelo de Montes comienza este viernes, donde habrá churrascada vecinal en el Pabellón Municipal y música de Gramola Discoteca Móvil a partir de medianoche.El sábado, la jornada será especialmente animada para los más pequeños con la Fiesta de la Espuma y una colchoneta acuática en la Praza dos Gaiteiros. Por la noche, verbena con la orquesta Triunfo y DJ JJ Compota.
Las festividades en Forcarei darán comienzo el jueves 28 con la tradicional Festa da Pita e do Porquiño. El viernes 29, la música será protagonista gracias a Satisfayers Rock Band, discomóvil Karamelo y la París de Noia. El sábado y el domingo también habrá música y fiesta, cerrando con tirada de fuegos.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente