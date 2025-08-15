Soutelo y Forcarei celebran sus fiestas anuales por todo lo alto

Soutelo de Montes y Forcarei se preparan para vivir dos fines de semana seguidos cargados de fiesta y música. La celebración en Soutelo de Montes comienza este viernes, donde habrá churrascada vecinal en el Pabellón Municipal y música de Gramola Discoteca Móvil a partir de medianoche.El sábado, la jornada será especialmente animada para los más pequeños con la Fiesta de la Espuma y una colchoneta acuática en la Praza dos Gaiteiros. Por la noche, verbena con la orquesta Triunfo y DJ JJ Compota.

Las festividades en Forcarei darán comienzo el jueves 28 con la tradicional Festa da Pita e do Porquiño. El viernes 29, la música será protagonista gracias a Satisfayers Rock Band, discomóvil Karamelo y la París de Noia. El sábado y el domingo también habrá música y fiesta, cerrando con tirada de fuegos.