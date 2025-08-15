Restricciones ante el «consumo excesivo» de agua en Cerdedo
Habrá un tope máximo por vecino y se fijan siete horas y media de prohibición | Quejas por el riego en el Concello de Forcarei
El Concello de Cerdedo-Cotobade emitió ayer un bando en el que avisa a los vecinos de la zona de Cerdedo medidas restrictivas en el uso del agua. Estas medidas llegan después de detectarse un «consumo excesivo» de agua y alerta de posibles denuncias en caso de no cumplir con la normativa municipal.
En el bando se recuerda la situación de sequía que hay en la zona por el estado del río do Seixo y de toda la cuenca del Lérez. Esto deja la captación de agua en Cerdedo «bajo mínimos». «Hemos comprobado que se están dando consumos excesivos que están poniendo en riesgo la recuperación de agua en los depósitos y el suministro a la red», explican. Por este motivo, ha quedado prohibido el uso de agua para regar, lavar coches, baldeo, piscinas, uso agrícola y otros usos secundarios.
Además, se restringe el consumo desde las 23.00 a las 6.30 horas, poniendo un máximo diario de 180 litros por habitante y día. Alertan además de que se van a realizar inspecciones y controles diarios del consumo para detectar usos excesivos. En caso de que persistan y la sequía continúe, podría llegarse a un corte total del suministro.
Riegos en Forcarei
En el vecino Concello de Forcarei, el PSOE publicó en sus redes sociales un vídeo en el que un funcionario municipal riega zonas verdes durante la noche. Los socialistas criticaron este «despilfarro» de agua cuando el gobierno local pide a los vecinos un «consumo responsable».
