Las plazas en residencias de la USC ya están cubiertas: habrá vacantes en septiembre

La Universidade de Santiago ya ha conseguido cubrir las 960 plazas que oferta en sus residencias de cara al próximo curso 2025-2026. Tras registrarse un total de 2.300 solicitudes, el pasado 5 de agosto se realizó el primer movimiento de la lista de espera ya que había sobre unos 200 estudiantes que no habían confirmado la plaza, y ayer mismo se efectuó el cuarto y último movimiento de la lista. Son cuatro los jóvenes que tendrán hoy de plazo para pagar la fianza en concepto de reserva de la plaza. Si alguno de ellos rechaza, la institución académica procederá con los llamamientos.

Con todo, en el mes de septiembre la previsión de la USC es que aparezcan vacantes por dos motivos: «Hai estudantes que polo momento non saben se van a entrar na titulación que solicitaron en Santiago e tamén hai quen cambia de idea e renuncia á praza na residencia para irse por exemplo a vivir a un piso», apunta la vicerrectora Pilar Murias.

Sobre las vacantes que puede haber, y teniendo en cuenta lo sucedido en años anteriores, Murias habla de «unhas vinte ou incluso trinta». Llegado ese momento se volverán a analizar las listas de espera para llamar por orden a los que sigan queriendo optar a una plaza. En concreto, el proceso continuará en la primera o segunda semana de septiembre. Ahora son 252 las personas que todavía aguardan por una habitación del SUR (Servizo Universitario de Residencias).

Reparto de plazas por grupos

Del total de plazas ofertadas, la mayor parte se reparten entre estudiantes de grado, en concreto 856, siendo 30 para los de másteres universitarios oficiales, 21 para alumnos en programas de doctorado a tiempo completo y personal investigador en formación, cinco para alumnos de los cursos de postgrado propio, y 48 para integrantes de la comunidad universitaria con necesidades educativas especiales derivadas de una condición de discapacidad.

De las casi mil plazas ofertadas, 882 se asignan por criterios económicos y académicos, y las restantes 78 por criterios académicos.

El servicio de la Universidade de Santiago está integrado por los colegios mayores Fonseca, Rodríguez Cadarso y San Clemente, así como las residencias universitarias Monte da Condesa y Burgo das Nacións, todos ellos en Santiago. A ellos se suma la universitaria Jesús Bal y Gay, en la ciudad de Lugo.

Los precios de las residencias públicas son uno de sus principales atractivos para los estudiantes, teniendo en cuenta además la situación actual del mercado inmobiliario en la capital gallega. Teniendo en cuenta que el importe a pagar se fija en función de la renta personal disponible (RPD) de cada familia, el precio de una habitación individual va desde los 62 euros hasta los 292. Para los que prefieran un cuarto doble compartido lo podrán conseguir por 46 euros, situándose los más caros en 251 euros.