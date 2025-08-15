O Cretus busca como transformar residuos vexetais en produtos útiles
A tese do investigador Juan Iglesias Riobó recibiu o sobresaliente cum laude
REDACCIÓN
Co foco posto en transformar restos de cultivos e podas en produtos útiles, en vez de que sexan queimados ou enviados a vertedoiros, o investigador do Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnoloxías Ambientais da USC (Cretus) Juan Iglesias Riobó vén de propoñer unha alternativa baseada en biotecnoloxía sostible. Trátase da conversión destes residuos en carboxilatos, compostos con gran potencial de uso en sectores como a enerxía, a cosmética ou os plásticos biodegradables. Para logralo, empregou fermentación anaerobia, un proceso natural, similar ao que se utiliza para facer iogur ou viño, que permite a certos microorganismos transformar materia orgánica en compostos químicos.
«Cada ano xéranse millóns de toneladas de biomasa vexetal, como residuos agrícolas ou forestais, que malia ser un dos recursos orgánicos máis abundantes do planeta, adoitan desaproveitarse pola súa complexidade estrutural», explica o investigador. Neste contexto e baixo a supervisión dos profesores e investigadores do Cretus, Marta Carballa Arcos e Miguel Mauricio Iglesias, o estudo explorou distintas configuracións de reactores e condicións de operación co obxectivo de dirixir e optimizar a produción de carboxilatos específicos, fronte a mesturas pouco útiles. Ademais de confirmar que esta conversión é viable en laboratorio, o traballo que se enmarca na tese de doutoramento de Juan Iglesias Riobó expón as bases para o seu escalado en biorrefinerías sostibles.
O resultado obtido é un sistema biotecnolóxico optimizado que permite «converter residuos vexetais en compostos de alto valor engadido de forma máis eficiente e selectiva», sinala. A investigación demostrou que, mediante o control de parámetros como o pH, o tempo de retención e a estratexia de alimentación dos reactores, é posible orientar a actividade microbiana cara á produción preferente de lactato, butirato ou caproato.
A tese foi avaliada por un tribunal presidido polo profesor emérito da Universidade de Santiago Juan Manuel Lema, xunto coa profesora Cristina González (Universidad de Valladolid) e o profesor Piotr Oleskowicz-Popiel (Politechnika Poznanska, Polonia), que acordou por unanimidade outorgar a cualificación de sobresaliente cum laude.
