Música, calor, baile e tradición en Couso
A parroquia estradense de Couso converteuse un ano máis no epicentro da música e a tradición galega coa celebración do Festival As Nosas Músicas, que cumple a súa 28ª edición cun cheo absoluto
A parroquia de Couso, na Estrada, volveu demostrar por que o seu festival As Nosas Músicas é unha das citas imprescindibles do verán galego. A xornada do mércores inaugurou a 28ª edición cunha programación que combinou xogos tradicionais, artesanía, espectáculos familiares e un potente despregue de música tradicional, onde as pandeireteiras de Tequexeteldere , Ultreia , Carrabouxa, as Gaiteiras e gaiteiros de Barbude e As Rianxeiras da Covecha pecharon a noite cunha ruada.
As actividades continuaron onte xa pola mañá, onde unha mesa redonda sobre «A tradición oral musical en Galicia, presenza e vixencia», presentada por Pilar García e ca participación das recoñecidas pandereteiras de Buxán, atraeu a numerosos espectadores, antes da sesión vermú, a cal encheu Couso de enerxía coa música e os bailes das Pandereteiras de Buxán, Benofán e os Xigantes e Cabezudos de Couso.
O presidente de A Xesteira, Álex Brey, confesa que «estamos un pouquiño nunha nube… É un orgullo inmenso montar isto nesta gran parroquia, sobre todo vendo a grandísima afluencia e a implicación da xente».
Pola noite, o escenario acolleu as actuacións de Lagharteiras, Sivaredonda, Alvariza e Banda das Crechas, onde tamén se entregou o Premio ANM 2025 a Mercedes Peón, «polo seu papel fundamental na transmisión da música galega». A festa conclui cunha foliada ata altas horas da madrugada.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente