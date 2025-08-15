Música, calor, baile e tradición en Couso

A parroquia estradense de Couso converteuse un ano máis no epicentro da música e a tradición galega coa celebración do Festival As Nosas Músicas, que cumple a súa 28ª edición cun cheo absoluto

O campo da festa de Couso encheuse de bailaríns | Fátima Seijo

A parroquia de Couso, na Estrada, volveu demostrar por que o seu festival As Nosas Músicas é unha das citas imprescindibles do verán galego. A xornada do mércores inaugurou a 28ª edición cunha programación que combinou xogos tradicionais, artesanía, espectáculos familiares e un potente despregue de música tradicional, onde as pandeireteiras de Tequexeteldere , Ultreia , Carrabouxa, as Gaiteiras e gaiteiros de Barbude e As Rianxeiras da Covecha pecharon a noite cunha ruada.

Xogos tradicionais con Anacos.

As actividades continuaron onte xa pola mañá, onde unha mesa redonda sobre «A tradición oral musical en Galicia, presenza e vixencia», presentada por Pilar García e ca participación das recoñecidas pandereteiras de Buxán, atraeu a numerosos espectadores, antes da sesión vermú, a cal encheu Couso de enerxía coa música e os bailes das Pandereteiras de Buxán, Benofán e os Xigantes e Cabezudos de Couso.

Pandereteiras de Buxán. na charla| Fátima Seijo

Baile dos cabezudos. | / Fátima Seijo

Pandereteiras de Tequexetéldere |

O presidente de A Xesteira, Álex Brey, confesa que «estamos un pouquiño nunha nube… É un orgullo inmenso montar isto nesta gran parroquia, sobre todo vendo a grandísima afluencia e a implicación da xente».

Charla da mesa redonda | Fátima Seijo

Pola noite, o escenario acolleu as actuacións de Lagharteiras, Sivaredonda, Alvariza e Banda das Crechas, onde tamén se entregou o Premio ANM 2025 a Mercedes Peón, «polo seu papel fundamental na transmisión da música galega». A festa conclui cunha foliada ata altas horas da madrugada.

Cada ano Couso acolle máis visitantes | Fátima Seijo

