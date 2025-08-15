Los médicos de A Estrada y Silleda podrán prescribir actividad física

La directora general de Saúde Pública, Carmen Durán, presentó ayer a los profesionales del centro de salud de A Estrada el programa de fomento de hábitos de vida saludable «Entrena tu salud». Una iniciativa con la que la Xunta pretende promover, en colaboración con 23 ayuntamientos gallegos, la realización de actividad física entre la población mayor de 60 años.

En compañía del gerente de la Fundación Deporte Gallego, Iván Clavel, y de la subdirectora general de Estilos de Vida Saludable, Sagrario Pérez, Durán explicó el funcionamiento de un plan con el que se pretende crear una red comunitaria con la que mejorar la calidad de vida y el bienestar de los usuarios del sistema sanitario público gallego.

En este sentido, los profesionales de los centros de salud -personal médico, enfermero y fisioterapeuta- de aquellos municipios adheridos al programa, podrán prescribir la realización de actividad física entre los pacientes que lo consideren necesario. Así, tendrá la posibilidad de derivarlos hacia un promotor de ejercicio físico municipal -graduado en Educación Física-, que se encargará de diseñar y evaluar un plan personalizado de acuerdo a las necesidades de cada persona.

Cuando el personal sanitario detecte que una persona es susceptible de participar en este programa, bien sean pacientes sanas o pacientes con factores de riesgo cardiovascular: diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad, sobrepreso o sedentarismo, podrá invitarla a participar en esta iniciativa que promueve la realización de ejercicio físico. Se pretende que la permanencia de las personas usuarias en el programa tenga una duración máxima de nueve meses. Entre los concellos de la zona, además de A Estrada, también figura entre los elegidos el Concello de Silleda.